França bate Polônia e garante vaga nas quartas

No terceiro jogo de oitavas de final da Copa do Mundo, a lógica seguiu predominando. A França venceu a Polônia por 3 a 0, com gols de Giroud e Mbappé (que marcou dois), e garantiu vaga nas quartas de final. No último minuto, de pênalti, Lewandowiski diminuiu para os poloneses. O adversário da atual campeã mundial sairá do confronto entre Inglaterra e Senegal, que acontece neste domingo (4), às 16h.

O primeiro gol da França saiu aos 43 minutos. Após passe de Mbappé, Giroud recebeu na área e abriu o placar. Este foi o 52º gol do atacante pela seleção francesa – o que faz dele o maior goleador da história da França.

Aos 28 minutos do segundo tempo, Mbappé recebeu de Dembelé e marcou seu primeiro golaço do jogo. Mas não parou por aí. Aos 46, novamente do lado esquerdo, ele bateu colocado no gol dos poloneses e marcou o terceiro da França. Agora, Mbappé é o artilheiro da Copa do Mundo, com cinco gols.

No último minuto, o árbitro foi até o VAR conferir um possível pênalti para a Polônia. Após ver a imagem do braço do defensor francês aberto, o pênalti foi marcado. Lewandowiski cobrou e perdeu mais um pênalti na competição. No entanto, o goleiro da França Lloris se adiantou na cobrança, que foi repetida. Dessa vez, o atacante polonês conseguiu converter.

A França enfrenta o vencedor de Inglaterra e Senegal no sábado (10), às 16h.

