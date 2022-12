Franquia Ice Cream Roll, uma grande aposta para o verão

Você já experimentou o sorvete na chapa? Também chamado de sorvete tailandês? Pois, é a novidade do momento, em termos de sorvete diferenciado. Por isso que hoje, nós vamos indicar tudo sobre a franquia Ice Cream Roll, para você apostar neste investimento no verão.

A franquia está em expansão, uma vez que o produto é diferenciado e está a pouco tempo no mercado brasileiro. Atualmente está presente em São Paulo e Rio de Janeiro, mas já existe a intenção de expansão para todo o Brasil.

Quais os sabores de sorvete na chapa disponíveis para o cliente montar o seu na Franquia Ice Cream Roll?

O cliente pode escolher montar a sua combinação, desta forma:

1ª massa: banana, chocolate, nesquik, oreo, doce de leite, morango, leite ninho, Nutella, frutas vermelhas, cookies, musse de maracujá, limão, chocolate (100% – zero açúcar), morango (zero açúcar) e banana (zero açúcar);

2ª Massa: kinder chocolate, negresco triturado, leite ninho, ouro branco, Ovomaltine, sonho de valsa. Bis, kit kat;

Coberturas: leite moça, morango, chantilly, frutas vermelhas, chocolate derretido (ao leite ou branco), morango (diet);

Toppings: granulado colorido, canudo wafer, amendoim triturado, troque o copo pela cesta wafer, confete, marshmallow tostado.

Quanto custa uma franquia Ice Cream Roll?

Esta é uma pergunta crucial para quem pensa em abrir uma Franquia Ice Cream Roll. É por isso que é essencial manter o controle de quanto dinheiro você terá que desembolsar para lançar um projeto dessa escala. Então vamos aos números.

O investimento inicial necessário para abrir uma franquia de sorvete Ice Cream Roll varia muito. Porém, o preço inicial é de R$ 90.000,00, o que está em linha com a mediana do que é exigido no mercado nacional. No entanto, alguns impostos, como taxas de franquia e royalties não foram divulgados, mas provavelmente serão cobrados.

Quanto dinheiro a franquia de sorvete rende?

Então, esta é outra questão fundamental para responder antes de finalizar qualquer negócio. Isso porque ter uma ideia da média de sua renda o ajudará a evitar quaisquer dificuldades financeiras previsíveis. Como ninguém está interessado em saber os riscos, vamos direto aos lucros. Portanto, o retorno médio mensal com base no preço dos rolinhos de sorvete é de R$ 32.000,00.

Além disso, existem informações cruciais adicionais, como o tempo médio de retorno. Esses retornos médios de 16 a 25 meses se aplicam à franquia de sorvete. Ou seja, você poderá começar a lucrar daqui a pouco mais de um ano. Aliás, este prazo é comparável ao de outras empresas do mesmo ramo. Por isso, é um fato significativo que você deve anotar em seu bloco de notas.

Como faço para iniciar uma franquia Ice Cream Roll?

Se você está interessado em abrir uma franquia de Ice Cream Roll, seu primeiro passo deve ser verificar o site oficial da empresa. Em seguida, deve reunir algumas informações básicas e complementares, além de responder a algumas perguntas que você deve ter antes de lançar negócios desta escala.

Para isso, basta preencher um formulário do catálogo da marca e enviar para o pessoal da marca. Inclua seu nome completo, endereço de e -mail, número de telefone, local desejado e mensagem.

Aliás, seja específico em sua mensagem para não dar pouca informação e dar a impressão de que está pronto para ser um franqueado.

Se preferir não passar pelas etapas iniciais envolvidas para se tornar um franqueado, você tem duas outras opções. Um é um número de telefone que você pode encontrar em destaque no site oficial. E o outro é um endereço de e- mail onde você pode entrar em contato.

No entanto, não se esqueça de como é vital fazer esse contato inicial, seja por meio de um formulário de contato, e-mail ou telefone.

São inúmeros os benefícios de comer um Ice Cream Roll. Os produtos da marca não são apenas inovadores, mas também vêm em uma ampla variedade de sabores. Além disso, a empresa parece totalmente dedicada tanto à sua clientela atual quanto às suas tradições de longa data.

No entanto, o Ice Cream Roll não é só flores. Embora o custo de investimento inicial não seja o mais alto, e o período de retorno não seja tão longo quanto a média do mercado, eles ainda podem cobrar impostos como franquia e royalties. Mesmo assim, ainda é muito vantajoso abrir uma franquia Ice Cream Roll.