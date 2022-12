Franquia online de beleza vale a pena? Fature em 2023

A indústria de franquias de saúde, beleza e bem-estar é uma das que mais crescem no mundo dos negócios. Inclusive, o ramo de franquias de beleza está firmemente inclusa nesse setor. Por isso que hoje, nós vamos indicar se as franquias online de beleza valem a pena.

Investir em uma franquia online de beleza oferece acesso a uma ampla gama de oportunidades. Desse modo, o franqueado não precisa ter nenhuma experiência anterior no setor e, em vez disso, pode se concentrar no lado comercial das coisas.

No entanto, antes de abrir sua empresa online de beleza, você deve considerar cuidadosamente vários fatores. Aliás, que incluem seu capital de investimento e seu nível de conforto ao interagir com o público em geral.

O mercado de franquias online em números

Segundo dados compilados pela Euromonitor International, o Brasil ocupa o 4º lugar no mercado mundial de produtos de beleza e cuidados pessoais. O país fica atrás apenas de Estados Unidos, China e Japão.

Aliás, a instituição prevê que a tendência será tornar produtos e serviços cada vez mais digitais por meio do uso de inteligência artificial, aplicativos e “provadores” na web. Então, se as pequenas empresas não tiverem meios para expandir, o atendimento ao cliente deve ser sua principal prioridade.

As áreas de atuação são amplas e abrangem muitos setores diferentes, incluindo, entre outros:

Cabelo, sobrancelha, cílios, unhas e maquiagem;

Limpeza de pele, massagens relaxantes, drenagens etc.

Perfumaria;

Depilação facial e corporal (natural ou a laser).

Ao todo, as franquias brasileiras movimentaram R$ 53,97 bilhões no ano de 2021. Significando um aumento de 22,8% em relação ao ano 2020.

Portanto, tudo indica que o setor continua em trajetória ascendente. Ainda mais, quando é impulsionado principalmente por comportamentos de mercados emergentes, como serviços expressos (que não exigem horário definido), atendimento em domicílio e compras online.

Com isso, o franqueado fica responsável pelas tarefas administrativas do negócio. Desse modo, liberando o franqueado para focar no crescimento da unidade, por exemplo.

No entanto, isso requer gerenciamento de pessoal (são especialistas locais) ou a equipe precisa ser competente para avançar nas metas da franquia, fornecendo serviços e produtos superiores aos clientes.

Os benefícios de investir dinheiro em franquias online de beleza

Existem oportunidades legítimas de expansão porque a franchising fornece a estrutura de que uma empresa franqueada precisa para implementar com sucesso o modelo de negócios. Entre os principais estão:

Infraestrutura e expertise do franqueador

A capacidade de contar com a infraestrutura e a experiência de mercado do franqueador é crucial para quem não tem experiência anterior no setor de beleza.

Em vez de iniciar um negócio do zero sem saber como expandi-lo, o franqueado recebe um modelo de negócios comprovado que a sua implementação pode ser feita imediatamente.

Aliás, o franqueador tem um domínio firme sobre o que os clientes exigem e como fornecê-lo. Na prática, isso significa selecionar produtos de ponta para a instalação e aperfeiçoar os métodos de prestação de serviços.

Aconselhamento e instrução para ter franquia online de beleza

Um dos pilares de uma franquia online de beleza de sucesso é ter uma equipe altamente qualificada e bem treinada.

É responsabilidade do franqueado garantir uma boa entrega, mesmo que o franqueado esteja presente apenas nos bastidores cuidando de tarefas administrativas. Portanto, isso é algo que qualquer potencial investidor na indústria da beleza deve ter em mente.

O franqueador oferece treinamento e suporte contínuos aos seus franqueados para facilitar esse processo. Dessa forma, garante-se a consistência da qualidade em todas as localidades. E o sucesso do empreendimento pode ser garantido diretamente por fatores como, a padronização de procedimentos e a consistência da qualidade dos produtos e serviços.

Não é um luxo, mas uma exigência

Muitos empresários têm receio de investir dinheiro em franquias online de beleza, porque acreditam que esses setores são mais vulneráveis ??às flutuações do mercado e às tendências sazonais.

No entanto, o comportamento do consumidor em relação à indústria da beleza e estética vem mudando drasticamente. Embora anteriormente considerado um luxo, muitos brasileiros agora alocam recursos para o autocuidado como parte de seus orçamentos anuais.

Portanto, investir em uma franquia online de beleza é levar em consideração esta realidade. Isto é, a probabilidade de fidelização do cliente é maior, o que exige um cuidado ainda maior na prestação de serviços aos clientes.

Em suma, investir em uma franquia online de beleza, é uma excelente opção para quem deseja baixo custo de investimento e alta rentabilidade.