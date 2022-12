Franquias de doces: confira essas opções para investir

Investir em franquias de doces pode ser uma excelente opção para quem quer abrir seu próprio negócio.

Afinal, esse é um nicho muito variado, com consumidores fiéis, além de ter um custo relativamente baixo de investimento.

E se você está pensando em investir nesse ramo, hoje é o seu dia de sorte! Trouxemos várias opções de franquias de doces para você conhecer e avaliar qual seria a melhor alternativa para o que você tem em mente. Sendo assim, não deixe de ler até o final e se deliciar com nossas dicas e informações!

Por que investir em franquias de doces?

O mercado do franchising é muito interessante para quem quer iniciar no mundo empresarial com algo mais seguro e já consolidado.

Afinal, as empresas franqueadoras costumam já ter um nome conhecido, tornando a divulgação da franquia mais fácil.

Além disso, elas geralmente já têm um modelo de negócios pronto, e oferecem suporte para as franquias, o que facilita bastante a vida de quem está começando.

Falando especificamente em franquias de doces, esse é um ramo bem seguro para investir, pois tem uma boa aceitação.

Só para você ter uma ideia, estudos apontam que mais de 30% dos brasileiros costumam comer doces pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, e cerca de 16% consomem diariamente uma guloseima.

Assim sendo, se você está pensando em se tornar um franqueado de uma empresa do ramo alimentício, essa é uma excelente opção para você!

Confira opções de franquias de doces para investir

Então, a seguir, separamos algumas das principais empresas do ramo de doces que fazem parte do franchising para você conhecer. Acompanhe e confira!

Cacau Show:

Não dá para falar em franquias de doces sem citar a Cacau Show, não é mesmo? Marca renomada pela qualidade e variedade de chocolates, a rede já possui mais de 3 mil unidades espalhadas por todo o território brasileiro.

E se você está pensando em ser mais um franqueado, saiba que a Cacau Show oferece 4 modelos de franquias, com investimentos que variam entre 65 e 196 mil reais, o que já inclui a taxa de franquia, estoque inicial e instalações.

Além disso, o prazo médio para retorno é relativamente rápido: de 1 ano e meio a 2 anos, com um faturamento médio de 80 mil reais por mês.

Kopenhagen:

Outra excelente opção entre as franquias de doces, a Kopenhagen também é especializada em chocolates gourmets.

A rede conta com mais de 500 unidades e, para fazer parte dela, o investimento varia entre 110 e 390 mil reais, a depender do tamanho da loja que você quer abrir.

Além disso, a taxa de franquia é cobrada em separado e custa R$45 mil, com um retorno médio de 18 meses e uma média de faturamento mensal que gira em torno de R$125 mil.

Brasil Cacau:

Para abrir uma franquia de doces da Brasil Cacau, você precisa comprovar capital de R$250 mil, além de R$60 mil de capital de giro. Sendo assim, a taxa de franquia é por volta de 20 mil reais, sendo o investimento a partir de 200 mil.

Ao entrar para a rede de mais de 400 lojas franqueadas da Brasil Cacau, você terá um faturamento mensal médio de 125 mil reais, dos quais cerca de 15% são de lucro líquido.

Amor aos Pedaços:

Saindo um pouco das franquias de doces especializadas em chocolates, a Amor aos Pedaços é uma rede de bolos decorados. Com mais de 50 unidades espalhadas pelo Brasil, essa empresa já está há mais de 30 anos no mercado.

Portanto, ela é uma excelente opção de franquias de doces, pois já é bastante conhecida, com um público cativo.

Para abrir uma franquia da Amor aos Pedaços, você precisa investir, no mínimo, 170 mil reais, sendo 40 mil de taxa de franquia.

O prazo médio de retorno é de 36 meses, com um faturamento mensal de cerca de R$80 mil.

Sodiê Doces

A Sodiê Doces é uma rede que já soma 340 unidades. O investimento para se tornar um franqueado é de R$512 mil reais, nos quais já estão inclusos a taxa de franquia, instalações, móveis, capital de giro e estoque inicial.

Então, o faturamento médio mensal é de 100 mil reais, com um potencial de lucro de até 18% desse valor. Já o prazo médio para retorno é de 18 meses.

Sendo assim, agora que você já conhece essas opções de franquias de doces, escolha a que melhor combina com você e abra seu próprio negócio!