O mercado de franquias de saúde está aquecido, considerando as vantagens que oferece aos clientes que não possuem planos de saúde. Por isso que hoje, nós vamos indicar franquias de saúde em alta para 2023.

As franquias de assistência médica têm uma vantagem competitiva sobre consultórios médicos individuais e lojas de conveniência médica, porque oferecem seus serviços a preços mais baixos. Na realidade, cerca de 40% menos dinheiro é gasto em consultas e procedimentos do que a média do mercado.

Com isso, uma parcela da população que não pode pagar um plano de saúde, mas tem condições de pagar uma visita ocasional a uma clínica, recorre a franquias desse tipo. Pois, estão em busca do atendimento de qualidade que acreditam não ter no setor público.

Franquias de Saúde em alta para 2023

Na sequência, apresentamos algumas franquias de saúde em alta para 2023, para investir e lucrar bastante.

OdontoCompany

Quando abriu em São José do Rio Preto, o Dr. Paulo Zahr fez questão de usar uma metodologia de atendimento diferenciada para diferenciar sua marca. Ao longo de seus 30 anos de atividade, a rede expandiu para se tornar um padrão Ouro de Franquias. Dessa forma, fornecendo uma estratégia de negócios testada e comprovada em colaboração com a SMZTO Franquias.

Hoje, 60% dos franqueados possuem múltiplas unidades da OdontoCompany, atestando o sucesso e a rentabilidade do modelo de negócio.

Para investir na franquia, é necessário considerar os seguintes valores a seguir que a franqueadora informa:

Gastos com instalação: entre R$ 112.000,00 e R$ 172.000,00;

Taxa de franquia: entre R$ 35.000,00 e R$ 71.000,00;

Capital de Giro: entre R$ 42.000,00 e R$ 64.000,00;

Necessidade de espaço físico: entre 90 m 2 e 400 m 2 ;

Propaganda: 2% sobre o faturamento bruto;

Royalties: 7% sobre o faturamento bruto;

Em seu Plano de Negócios, há a projeção para os seguintes valores:

Faturamento médio mensal: R$ 148.000,00;

Retorno do Investimento: entre 24 e 36 meses.

Acesso Saúde

A Access to Health Franchise Network foi criada em 2006 e desde então estabeleceu um recorde de inovação e sucesso. Aliás, que resultou na prestação de cuidados de saúde acessíveis e de alta qualidade a milhões de pessoas.

Há mais de 16 anos trabalha para transformar o sistema de saúde da nossa nação. Atualmente, possui 2 locais próprios e 43 unidades franqueadas em 12 estados.

O Grupo Empresarial Acesso Saúde está na vanguarda da inovação com foco no aumento da expectativa de vida e na promoção do envelhecimento saudável. Para isso, investe pesado no desenvolvimento de produtos naturais e práticos com o intuito de melhorar o estilo de vida e a saúde das pessoas através da prevenção e tratamento.

Além disso, também possui programas inovadores que visam fornecer um serviço de qualidade ainda maior no atendimento às necessidades dos clientes. Portanto, se destacando mais uma vez perante a concorrência.

Para investir na franquia, é necessário considerar os seguintes valores a seguir que a franqueadora informa:

Gastos com instalação: entre R$ 39.000,00 e R$ 220.000,00;

Taxa de franquia: entre R$ 30.000,00 e R$ 60.000,00;

Capital de Giro: entre R$ 27.000,00 e R$ 106.000,00;

Necessidade de espaço físico: entre 50 m 2 e 300 m 2 ;

Propaganda: não cobra;

Royalties: 5% sobre o faturamento bruto;

Em seu Plano de Negócios, há a projeção para os seguintes valores:

Faturamento médio mensal: R$ 200.000,00;

Retorno do Investimento: entre 15 e 24 meses.

Med Net

Por fim, a Med Net foi fundada em 1994 na cidade de Americana/SP, no coração da Região Metropolitana de Campinas. Então, tem como foco a prestação de serviços de saúde ocupacional.

Aliás, esses serviços incluem exames clínicos, audiométricos, laboratoriais, cardiológicos, oftalmológicos, radiológicos e outros atividades relacionadas ao trabalho dos clientes.

A empresa conta com uma equipe de profissionais altamente treinados e certificados. Eles passam por constantes treinamentos de atualização e melhorias, o que permite ir sempre além das expectativas dos clientes.

O passo seguinte foi a inauguração, em 2006, da unidade de Limeira, a primeira do gênero a ser franqueada. Desde então, o sistema evoluiu e se expandiu para incluir novos locais de franquia.

Para investir na franquia, é necessário considerar os seguintes valores a seguir que a franqueadora informa:

Gastos com instalação: entre R$ 40.000,00 e R$ 70.000,00;

Taxa de franquia: entre R$ 50.000,00 e R$ 125.000,00;

Capital de Giro: entre R$ 30.000,00 e R$ 60.000,00;

Necessidade de espaço físico: entre 80 m 2 e 200 m 2 ;

Propaganda: 1% sobre o faturamento bruto;

Royalties: 7% sobre o faturamento bruto;

Em seu Plano de Negócios, há a projeção para os seguintes valores:

Faturamento médio mensal: R$ 90.000,00;

Retorno do Investimento: entre 24 e 36 meses.

Agora que sabe dessas três empresas, é momento de escolher. Faça a avaliação que seu orçamento encaixa e torne-se franqueado.