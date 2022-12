Se você é médico ou investidor, realizar investimentos em uma franquia de telemedicina pode ser muito vantajoso. Ainda mais, tendo em vista que o segmento está em crescimento no mercado. Por isso que hoje, nós falaremos sobre quais são as melhores franquias de telemedicina para investir em 2023.

O que é telemedicina?

Antes de prosseguirmos, um breve resumo sobre o que é a telemedicina. Em suma, é um processo avançado que realiza o monitoramento dos pacientes à distância. Aqui, todos os exames passam por avaliação e entrega feita unicamente de modo digital. Recentemente, também ganhou a ajuda da inteligência artificial faz com que haja mais vantagens neste tipo de acompanhamento.

Devido à crise sanitária que assolou o país, esse método ganhou bastante adeptos e como pode perceber, o mundo das franquias.

Franquias de telemedicina para investir em 2023

Apresentamos na sequência, algumas franquias de telemedicina para investir em 2023, uma vez que este segmento está crescendo de forma surpreendente.

Atend Já

Os fundadores da bem-sucedida rede de franquias médicas Atend Já, viram a necessidade de fornecer atendimento médico de alta qualidade a um preço acessível. E o renomado pediatra Dr. Grizzo desempenhou um papel crucial na concretização dessa visão desde o início. Além disso, é uma das melhores oportunidades de investimento disponíveis no momento.

Os franqueados administram seus negócios com o objetivo de administrar uma clínica médica geral, que oferece uma ampla variedade de serviços médicos à comunidade local.

Com a dedicação e a qualidade da franqueadora aliada ao acesso do franqueado com uma orientação especializada, o empreendedor está bem-posicionado para aproveitar o boom do setor de saúde. Ao mesmo tempo, contribui para a solução de um dos problemas sociais mais urgentes do Brasil: a falta generalizada de telemedicina.

Para investir na franquia, é necessário considerar os seguintes valores que a franqueadora apresenta a seguir:

Investimento Inicial: entre R4 90.000,00 e R$ 300.000,00;

Taxa de Franquia: R$ 60.000,00

Propaganda: não cobra;

Royalties: 5% sobre o faturamento bruto;

Em seu Plano de Negócios, há a projeção para os seguintes valores:

Faturamento médio mensal: R$ 100.000,00;

Lucratividade: 15% a 20%;

Retorno do Investimento: entre 18 e 24 meses.

Sky Quality Life

No Brasil, a Sky Quality Life é uma empresa de ponta que oferece serviços excepcionais de tele saúde nas áreas de medicina familiar, psicologia e medicina veterinária.

Há uma variedade de serviços relacionados à saúde que você pode fornecer em sua comunidade local ou anunciar online para atingir um público mais amplo e expandir seus negócios. Dessa forma, você poderá fornecer esses serviços à sua clientela como um parceiro licenciado da Sky Quality Life.

As tele consultas, por sua vez, serão realizadas pelos especialistas filiados à marca por meio da Conexa Saúde, a maior plataforma de Telemedicina da América Latina. Aliás, que hoje, conta com o cadastro de mais de 70 mil médicos.

Dessa forma, esta é sua chance de entrar em um mercado enorme e inexplorado com uma oferta exclusiva, pouca concorrência e retornos financeiros rápidos.

Para investir na franquia, é necessário considerar os seguintes valores que a franqueadora apresenta a seguir:

Investimento inicial: R$ 2.500,00 à vista ou 10 x de R$ 300,00;

Taxa de franquia: não é cobrado;

Capital de Giro: R$ 1.000,00;

Propaganda: não é cobrado;

Royalties: não é cobrado;

Em seu Plano de Negócios, há a projeção para os seguintes valores:

Faturamento médio mensal: R$ 27.000,00;

Rentabilidade: 20% sobre o faturamento;

Retorno do Investimento: imediato.

Buratto Tele

A Buratto Consultórios lançou o Buratto Tele, uma nova opção de investimento que utiliza a tecnologia para melhorar o atendimento ao cliente.

O modelo de negócios da franquia se concentra em cabines de teleatendimento localizadas em áreas de alto tráfego, como escolas, hospitais, shoppings e fábricas. Durante as consultas, o médico e o paciente podem se comunicar digitalmente por meio de um tablet.

Com este novo desenvolvimento, milhões de brasileiros terão acesso mais fácil à telemedicina de alta qualidade. Consequentemente, melhorando sua saúde e proporcionando-lhes um atendimento remoto conveniente.

É importante ressaltar que a prática da telemedicina é regulamentada com urgência pela Lei nº 13.989 de 15 de abril de 2020.

Para investir na franquia, é necessário considerar os seguintes valores que a franqueadora apresenta a seguir:

Gastos com instalação: entre R$ 119.000,00 e R$ 203.000,00;

Taxa de franquia: R$ 39.000,00;

Capital de Giro: entre R$ 42.000,00 e R$ 64.000,00;

Propaganda: 2% sobre o faturamento bruto;

Royalties: 7% sobre o faturamento bruto;

Em seu Plano de Negócios, há a projeção para os seguintes valores:

Faturamento médio mensal: entre R$ 15.000,00 e R$ 64.000,00;

Retorno do Investimento: entre 13 e 21 meses.

Em síntese, investir em uma franquia de telemedicina atualmente é uma grande opção no mercado. Afinal de contas, ainda está em crescimento e ainda não sofre da eventual saturação.

Além disso, a tendência para um futuro bem próximo é de que as consultas sejam realizadas neste formato. Uma vez que, está muito difícil conseguir atendimento médico em algumas especialidades.