Finalizando o ano de 2022, as pessoas começam a prospectar uma vida diferente para o próximo ano. Então, neste caso, uma das principais expectativas é a abertura de uma franquia. Por isso que hoje, nós vamos indicar franquias para investir no primeiro semestre de 2023.

Por mais que pareça fácil, ao escolher uma boa empresa, sabemos que a escolha vai muito além do que escolher a que mais interessa. Se ela não for escolhida de maneira correta, é bem provável que o sonho se transforme em pesadelo.

Quais são os setores de franquia que estão em alta para investir no primeiro semestre de 2023?

Sabemos que o negócio de franquias tende a continuar em alta, como acontece até o momento. Mas, é preciso considerar quais são os setores que estão em crescimento e quais podem se tornar tendência para 2023, como é o caso do setor automotivo.

Investir em franquias é realizar um sonho a partir de um modelo de negócio que não começa do zero. Na verdade, já está validado e passou por diversos testes junto ao mercado consumidor. Desta forma, existem vários setores de franquias possíveis para abrir em 2023 e começar a faturar.

Um dos setores que está em grande crescimento é o automotivo, que pode oferecer serviços indo desde a mecânica de motores até a estética automotiva, em conjunto com a oferta de acessórios.

Outro setor em alta é de venda de produtos naturais, considerando que o mercado consumidor está preferindo adquirir produtos que utilizam matéria prima extraída diretamente da natureza. Em pesquisa realizada, 41% da população brasileira prefere comprar esse tipo de produto e garantir a sua vida saudável.

Outro setor em grande crescimento é o da alimentação saudável, considerando que houve um grande aumento na procura de cuidados e prevenções de doença. O mercado está em alta e a tendência para 2023 é que permaneça neste mesmo patamar.

E por último, e não mais importante, temos o setor de delivery, que cresceu consideravelmente nos últimos anos, e a tendência é continuar crescendo nos próximos. Afinal, neste ano de 2022, os estudos apontam que 47% das empresas brasileiras possuem o serviço de entrega delivery.

Franquias para investir no primeiro semestre de 2023

Agora, apresentaremos na sequência, quais são as franquias para investir no primeiro semestre de 2023:

Only Mule

É uma franquia que oferece a venda de bebidas como drinks e coquetéis, produzidos de forma exclusiva para os clientes. Este portfólio de produtos existentes possui a versão exclusiva do Moscow Mule e da Gin Tônica, que são preparados com frutas e especiarias, além de outros ingredientes.

Desta forma a unidade franqueada atua de forma compacta, mas com alto potencial de rentabilidade. Estima-se que o lucro médio mensal da unidade, fique em torno 30% do seu faturamento.

Além disso, o franqueado recebe suporte, desde a escolha do local até na realização das atividades diárias, comerciais, além de material de marketing.

Zaplus Car

A franquia tem atuação na distribuição de produtos de estética automotiva. Não possui concorrência direta entre as franqueadoras. Sendo assim, tende a se expandir de forma acelerada.

Entre os clientes da franqueadora estão a franquia Acquazero, que é a maior franquia de limpeza ecológica do mundo, possuindo mais de 800 franqueados, que tem como obrigatoriedade de comprar os produtos da Zaplus Car.

Além disso, é possível oferecer os produtos da franquia, para pessoas físicas e jurídicas na região de atendimento.

Para o franqueado, há a possibilidade de abrir uma unidade oferecendo somente o serviço de vendas. Assim como, também pode oferecer um espaço para a realização de cursos.

Suav

A franquia oferece serviços e produtos na área de beleza: esmalteria, depilação, design de sobrancelhas, sobrancelha, estética corporal e facial.

Assim, os clientes da unidade franqueada possuem a oferta de serviço completo, não necessitando recorrer a outra empresa para complementar os seus cuidados de beleza. Possui como diferencial, o atendimento sem hora marcada, além disso o cliente pode escolher o profissional que quer ser atendido.

Acquazero

Por último, essa franquia atua no setor de estética automotiva, oferecendo serviços de limpeza ecológica na parte externa do veículo. Tem como principal propriedade, utilizar apenas 300 ml de água. O diferencial, é que em lava jatos comuns a quantidade de água gira em torno do gasto de 300 litros de água para lavar um carro.

A franquia possui mais de 800 unidades franqueadas, situadas no Brasil, Estados Unidos, Austrália além de outros países.

Todos os serviços oferecidos pela franquia utilizam produtos biodegradáveis, isto é, que não poluem o meio ambiente.