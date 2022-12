Fundação Paulistana divulga processo seletivo para diversos cargos na área da educação

A Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura, em São Paulo, está com inscrições abertas para processo seletivo que visa o preenchimento de vagas para diferentes cargos na área da educação.

Os candidatos devem comprovar graduação em nível superior para concorrer a uma das vagas.

Os salários oferecidos pela Fundação Paulistana – SP variam entre R$ 1.800,00 a R$ 5.400,00 por mês.

Vagas Fundação Paulistana – SP

A Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura – SP oferece, ao todo, 30 vagas para contratação imediata, além de vagas para formação de cadastro reserva.

As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes cargos, confira:

Nível superior

Professor Ensino Técnico – Especialidade Gerência Em Saúde – 1 vaga;

Professor Ensino Técnico Especialidade Contabilidade – 1 vaga;

Professor Ensino Técnico Especialidade Marketing – 2 vagas;

Professor Ensino Técnico Especialidade Informática – 4 vagas;

Professor Ensino Técnico Bilíngue – Libras/lp – Especialidade Informática – 1 vaga;

Professor Ensino Técnico Bilíngue – Libras/lp – Especialidade Marketing – 1 vaga;

Intérpretes de Libras/lp – 1 vaga;

Assistente de Unidade Escolar – 4 vagas;

Assistente de Unidade Escolar Bilíngue – Libras/lp – 1 vaga;

Auxiliar de Coordenador de Curso Especialidade Informática – 1 vaga;

Analista Pedagógico – 1 vaga;

Coordenador Pedagógico – 1 vaga;

Secretário Escolar – 2 vagas;

Coordenador de Curso – Técnico Em Saúde Bucal – 1 vaga;

Professor Ensino Técnico – Especialidade Farmácia – 2 vagas;

Professor Ensino Técnico – Especialidade Saúde Bucal – 2 vagas;

Professor Ensino Técnico – Especialidade Saúde – 3 vagas;

Para se candidatar a uma das vagas, o candidato deve ter nível superior em uma das áreas oferecidas pela Fundação Paulistana.

Fora isso, o candidato também deve ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso dos candidatos de sexo masculino) e comprovar aptidão física e mental para assumir o cargo.

O salário varia entre R$ 1.800,00 a R$ 5.400,00, ou ainda de R$ 34,00 a hora, para uma jornada de trabalho entre 20 a 40 horas semanais.

Inscrições Fundação Paulistana – SP

Os interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas pela Fundação Paulistana – SP devem realizar a inscrição até o dia 16 de janeiro de 2023, diretamente pelo site da Associação Brasileira de Concursos Públicos (ABCP), banca responsável pela organização do certame.

Etapas concurso Fundação Paulistana – SP

O processo seletivo da Fundação Paulistana – SP contará com duas etapas:

Provas objetivas , de caráter classificatório e eliminatório, sendo que as provas irão relacionar conhecimentos básicos e específicos exigidos para o provimento da função e a sua singularidade;

, de caráter classificatório e eliminatório, sendo que as provas irão relacionar conhecimentos básicos e específicos exigidos para o provimento da função e a sua singularidade; Prova de títulos, de caráter classificatório;

A prova objetiva está prevista em edital para ser aplicada no dia 22 de janeiro de 2023.

O processo seletivo da Fundação Paulistana terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais uma vez por igual período, a critério da instituição.

Clique aqui e leia o edital na íntegra do processo seletivo da Fundação Paulistana para obter todas as informações sobre o conteúdo programático das provas, além do cronograma completo do processo seletivo.