‘Futebol também faz parte do cotidiano do público LGBT+’, destaca integrante do 1º time gay da Bahia

Foto: Arquivo pessoal

Apesar de ser considerado um dos esportes mais democráticos do mundo, o futebol ainda é um ambiente onde a homossexualidade é vista com preconceito, dentro e fora dos campos. Prova disso é que dificilmente assuntos que envolvam a sexualidade dos atletas são abordados com naturalidade no meio esportivo.

Essa realidade, fruto da cultura machista enraizada na sociedade, fez com que um grupo de amigos gays, apaixonados pelo futebol, criasse o Dendê Futebol Clube (@dendefutebolclube) – o 1º time gay da Bahia.

Em entrevista ao Fervo das Cores, do portal iBahia, o integrante do time Rodrigo Santos explicou que a ideia inicial era que o projeto fosse apenas uma diversão, mas foi ganhando uma proporção inesperada.

Foto: Rodrigo Santos/ Arquivo pessoal

“Em 05 de agosto de 2017, um grupo de amigos – Elivelton Brandão, Wellington Santos e Robson Alves – decidiu que eles precisavam de um ambiente confortável para jogar, já que, na época, os únicos espaços disponíveis eram ocupados apenas por heterossexuais. Então, um amigo foi chamando outros e, assim, surgiu o Dendê Futebol Clube”, disse.

A opressão, infelizmente, acaba afastando muitos homens gays do futebol – tanto no nível profissional quanto no amador, restringindo assim a atuação de potenciais talentos nas quatro linhas.

Justamente por isso, desde a fundação, um dos grandes objetivos do primeiro time gay da Bahia é ser representativo e inclusivo. “A gente tem o dilema que é termos um futebol de inclusão. Então, aceitamos todos que queiram jogar com a gente, sejam pertencentes da comunidade LGBTQIAP+ ou não. Nossa ideia é mostrar que futebol também faz parte do cotidiano do público LGBT+”, destacou Rodrigo, que foi um dos jogadores que conheceu o time através de indicação de conhecidos.

Em 2019, o Dendê realizou a primeira edição da Copa Gay de Futebol Society do Nordeste, que aconteceu no bairro de Buraquinho, em Lauro de Freitas. Participaram da competição outras ligas gays do Brasil, como clubes do Distrito Federal – Capital FC e Bravus FC -, de São Paulo – Bárbaros FC e Natus FC -, e Sergipe – Araras FC.

Normalmente, por ser o único time inclusivo do estado, o Dendê acaba fazendo partidas com vários clubes que possuem apenas jogadores héteros. “Em amistosos que acontecem aqui na Bahia acabamos jogando com homens cis héteros. Mas, felizmente, somos bem aceitos por eles e, inclusive, muitos chamam para jogarmos juntos novamente …”, contou Rodrigo.

Os interessados em fazer parte do time podem comparecer aos treinos, que acontecem todas às terças-feiras, às 21h30, e sextas-feiras, às 20h, na Champion Multi Arena, no Shopping Bela Vista.

Recentemente, durante um bate-papo o iBahia, o ex-jogador do Bahia Emerson Ferreti, que assumiu a homossexualidade em agosto deste ano, destacou que a sociedade ainda atrela o futebol a algo relacionado apenas ao universo dos “machos”, como se ser homossexual tirasse o direito do homem de fazer parte do esporte.

“Futebol sempre foi tido com algo de ‘macho’, de ‘homem’, que precisa de virilidade. E, erroneamente, essas coisas não são associadas aos gays. Então, esse discurso se repete. Inclusive, passei a minha vida inteira ouvindo isso”, contou.

Leia mais sobre Fervo das Cores no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.