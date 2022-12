Fuvest publica resultado da 1ª fase do Vestibular 2023

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) publicou nesta quarta-feira, dia 14 de dezembro, o resultado da 1ª fase do Vestibular 2023 para ingresso nos cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP). Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista de convocados para a 2ª fase no site da Fuvest.

Ao todo, a Fuvest convocou 30.155 candidatos para próxima etapa do processo seletivo. Os estudantes poderão consultar os locais de prova a partir do dia 16 de dezembro.

Os candidatos convocados para a 2ª fase farão as provas nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023. No primeiro dia, a Fuvest aplicará as provas de Língua Portuguesa, com 10 questões, e de Redação em Língua Portuguesa. No segundo dia, os estudantes farão provas sobre disciplinas específicas, de acordo com o curso escolhido pelo candidato.

Além disso, os candidatos inscritos para alguns cursos que exigem habilidades específicas farão testes de habilidades nos dias 11, 12, 13 e 14 de janeiro de 2023.

Fuvest 2023

De acordo com o edital, ao todo, a USP está ofertando 8.230 vagas através do Vestibular Fuvest 2023. Há reserva de vagas para estudantes egressos de Escola Pública (EP) e para Pretos, Pardos e Indígenas (PPI). Pela primeira vez, os aprovados dentro da reserva de vagas PPI deverão passar por uma banca de heteroidentificação. Essa é a primeira edição em que haverá o procedimento para evitar fraudes no sistema de cotas.

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado final do Vestibular Fuvest 2023, com a lista de convocados em 1ª chamada, está prevista para o dia 30 de janeiro.

A 1ª fase do Vestibular Fuvest 2023 foi aplicada no dia 4 de dezembro. As provas da 1ª fase contaram com 90 questões objetivas sobre as disciplinas de Biologia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Língua Portuguesa e Química (com algumas questões interdisciplinares).

Veja mais detalhes no Manual do Candidato.

