Gabi Bradnt revela gravidez de extremo risco em 3ª gestação: ‘Tive minha privacidade invadida’

A cegonha voltou a visitar a influenciadora digital Gabi Brandt, porém, o desejo da ex-participante da 1ª temporada do ‘De Férias com o Ex Brasil’ era de manter a terceira gestação em segredo.

“Mamãe estava tão feliz vivendo com você no secreto, na nossa paz, apesar das dificuldades… mas mais uma vez tive minha privacidade invadida e exposta contra a minha vontade, fui forçada a contar”, iniciou o texto.

Após ter a gravidez exposta nas redes sociais, a ex-esposa do cantor Saulo Poncio, que já é mãe de Davi e Henry, explicou o motivo do mistério em torno do novo herdeiro.

Gabi, que viveu uma grande polêmica com o ex-companheiro sendo acuasdo de estupro, relata ter sido diagnosticada placenta prévia, uma gravide de extremo risco.

“No dia 30/10 eu perdi liquido e em seguida tive um sangramento forte, fui para o hospital e descobri que estava com placenta prévia. Gravidez de extremo risco. Dia 10/11 tive mais um sangramento, fui para o hospital novamente, descobri mais um descolamento de placenta e um hematoma de 5 cm”, conta.

A vontade da influenciadora era de manter a gestação em segredo prezando pela saúde e segurança do bebê, no entanto, seu desejo foi contrariado.

“Por conta desses acontecimentos, meu instinto de mãe foi esconder para te proteger, mas eu me esqueci que hoje em dia eu não tenho o direito de escolher nem como, nem quando, nem SE algo assim vai ser exposto”.

A blogueira ainda criticou os responsáveis por terem divulgado a gravidez e terem invadido a privacidade dela.

“Hoje eu parabenizo os envolvidos pelo presente que me deram num momento tão difícil e delicado. Vocês me tiraram o direito de expor a gravidez no momento em que eu me sentisse pronta, vocês me tiraram o direito de contar o sexo do meu filho, de contar para a minha família que estão vindo pro natal e eu estava planejando contar pessoalmente, pros meus amigos… Pra vocês foi mais uma “exclusiva, cifrada”, mas eu perdi esses momentos que farão muita falta.”

