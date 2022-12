Gabi Bradt anuncia terceira gravidez e desabafa: ‘Extremo risco’

Foto: Reprodução/Instagram

A ex-participante do “De Férias Com o Ex”, Gabi Brandt anunciou estar grávida do terceiro filho. Por meio das redes sociais, a influenciadora fez um desabafo sobre a gestação.

Em publicação no perfil do Instagram nesta quinta-feira (8), Gabi divulgou uma carta aberta onde revelou estar passando por uma gravidez de risco e lamentou a notícia ter vazado antes do anúncio oficial.

“Mamãe estava tão feliz vivendo com você no secreto, na nossa paz, apesar das dificuldades…Mas MAIS UMA VEZ tive minha privacidade invadida e exposta contra a minha vontade, fui forçada a contar sobre sua existência, falaram até o sexo. Só esqueceram de avisar o motivo pelo qual eu não postava!”, iniciou.

Gabi Brandt revelou ter descoberto a gravidez em setembro, mas no fim de outubro descobriu se tratar de uma gestação de risco após parar no hospital com forte sangramento.

“Eu perdi liquido e em seguida tive um sangramento forte, fui para o hospital e descobri que estava com placenta prévia. gravidez de extremo risco. Dia 10/11 tive mais um sangramento, fui para o hospital novamente, descobri mais um descolamento de placenta e um hematoma de 5cm”, escreveu.

“Atualmente a situação segue a mesma, dia após dia, alguns sangramentos, mas sigo de repouso apenas me locomovendo para o que for extremamente necessário e orando muito para que tudo de certo. por conta desses acontecimentos, meu instinto de mãe foi esconder para te proteger, mas eu me esqueci que hoje em dia eu não tenho o direito de escolher nem como, nem quando, nem SE algo assim vai ser exposto”, completou Gabi.

Veja a publicação:

