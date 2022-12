Gabi Martins é pedida em namoro com Lincoln Lau durante viagem

Foto: Reprodução/Instagram

Parece que o que a Farofa da Gkay une acaba dando em namoro. Pelo menos foi isso que aconteceu com o casal Gabi Martins e Lincoln Lau, que foram flagrados juntinhos na festança.

Em publicação na noite da segunda-feira (19), a ex-BBB surpreendeu os fãs ao mostrar o pedido de namoro feito pelo gamer com direito a rosas, anel de compromisso e quarto decorado para a ocasião.

“Obrigada, chinezinho, por cuidar tão bem de mim e me fazer acreditar o quanto é lindo o amor. Você me traz paz, serenidade e me mostra o quanto é possível sermos felizes, com respeito e amor! Obrigada por tanto! É só o início”, escreveu Gabi Martins na legenda da publicação.

O gamer Lincoln Lau também se declarou para a loira após o pedido de namoro. “Desde que você chegou, meu mundo ficou melhor! Te ter e te amar”, escreveu o influenciador.

Os dois foram flagrados juntinhos pela primeira vez na Farofa da Gkay e, desde então, não se desgrudaram mais. Durante entrevista para o “Encontro” com Patrícia Poeta no início do mês, Gabi já tinha falado sobre o romance, mas ainda estava sem namoro confirmado.

