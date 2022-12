Gabigol posta foto sensual e leva fãs a loucura: ‘gostoso’

Foto: Reprodução/Redes sociais

O jogador de futebol e atacante do Flamengo, Gabriel Barbosa Almeida, o Gabigol, levou fãs a loucura com foto sensual publicada em seu instagram. De férias, o atacante está com amigos em um resort do Ceará.

O camisa 10 postou uma foto em seu story do instagram em seu quarto de hotel. Aparentemente nu, em frente ao espelho, a publicação foi feita ao som da música “brinca demais”, do trapper Matuê.

Gabigol recebeu diversos comentários de fãs e admiradores, que compartilharam a publicação no twitter. “Que story é esse socorro, Gabigol”, “passei mal com a foto”, comentaram internautas.

