Gabriel Jesus e Alex Telles sofrem lesões e estão fora da Copa do Mundo

Foto: Reprodução/ Redes sociais

O atacante Gabriel Jesus e o lateral esquerdo Alex Telles da seleção brasileira estão fora da Copa do Mundo no Catar. De acordo com exames realizados após a partida de sexta-feira (2) contra o Camarões, médicos constataram lesões no joelho direito dos dois jogadores.

Segundo as regras da competição, Tite já não pode convocar substitutos para estes jogadores. Isso acontece porque o prazo para isso encerra 24 horas após o início da competição.

De acordo com o ge, Gabriel Jesus vinha sentido dores no joelho desde as últimas partidas defendendo o Arsenal, time no qual atua. O tempo de recuperação do atacante seria de aproximadamente um mês. Apesar de não ser um período longo, é o suficiente para tirar o jogador da Copa do Mundo.

O caso de Alex Telles é ainda mais grave e, apesar de preliminar, a avaliação dos médicos indicam que o lateral pode precisar de cirurgia. Ele foi substituído no segundo tempo da partida de sexta e deixou o campo com dores e chorando.

Lesões

Até o momento, a seleção brasileira teve cinco jogadores lesionados desde o início da competição. A seleção ainda pode contar com o retorno de Danilo e aguarda a recuperação de Alex Sandro, que agora é o único lateral esquerdo disponível.

Apesar dos rumores e da expectativa, o retorno de Neymar ainda não é uma certeza. Neste sábado (3), o atacante irá a campo fazer testes com a bola e avaliar sua recuperação. Mesmo assim, a comissão técnica da seleção ainda não sabe se irá colocar o jogador em campo contra a Coreia do Sul. Jogo acontece na segunda-feira (5), às 16h.

Além das lesões, a seleção brasileira também registrou casos de indisposição devido a sintomas virais. Anthony, Raphinha, Lucas Paquetá e Neymar chegaram a sentir febre e não participar de alguns treinos.

