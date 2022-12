Gabriel Jesus é operado e deve voltar em três meses

Foto: Reprodução / Instagram

Cortado da Seleção Brasileira por causa de uma lesão no joelho direito, Gabriel Jesus passou por uma cirurgia bem sucedida nesta terça-feira (6). O atleta deve voltar aos gramados em três meses. Nas redes sociais, o atacante publicou uma foto após o procedimento e destacou que “voltará mais forte”.

O atacante do Arsenal se machucou na última sexta-feira (2), na derrota do Brasil para Camarões, por 1 a 0, no encerramento da fase de grupos da Copa do Catar. Logo após a partida, os médicos da seleção detectaram uma lesão e ele foi cortado da delegação brasileira.

Jesus machucou o menisco e teve uma lesão parcial do ligamento colateral do joelho. Nas redes sociais, o Arsenal se pronunciou sobre a recuperação do atleta. “Gabi agora começa seu programa de reabilitação. Todos no clube está dando suporte e vai trabalhar ao máximo para que ele volte a campo o mais rápido possível”.

