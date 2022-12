Gael e Maria Alice são os nomes mais registrados na Bahia

Gael, com 2.457 mil registros, permanece sendo o nome mais escolhido na Bahia, entre homens e mulheres. Para bebês do gênero feminino, Maria Alice desbancou Laura, que liderou o ranking feminino no último ano, e foi o nome mais registrado entre as meninas recém-nascidas, com 1.439 registros. Veja a lista completa abaixo.

O ranking dos nomes mais registrados em 2022 acaba sendo influenciado por registros de filhos das novas personalidades nacionais, os influencers. Maria Alice, filha da influencer Virginia Fonseca, e Gael, filho da também influencer Zoo e do youtuber Christian Figueiredo, são os nomes que mais cresceram no último ano. O primeiro desbancou Laura da liderança de nomes femininos, enquanto o segundo assumiu a liderança estadual desde 2021, derrubando Arthur para a segunda posição.

Outra característica das escolhas mais registradas no estado mostra a preferência dos baianos por nomes simples e com significados bíblicos como Miguel, Theo, Ravi, Samuel, Davi, Gabriel, Noah, Eloá e Levi, que simbolizam o novo gosto baiano e que crescem ano a ano no ranking nacional dos 50 nomes mais registrados.

Os dados completos catalogados pelos Cartórios brasileiros integram o Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), que reúne a base de dados de nascimentos, casamentos e óbitos registrados pelas unidades presentes em todas as 5.570 cidades brasileiras. Na plataforma é possível realizar buscas ano a ano em todo o território nacional, em regiões, estados e municípios, possibilitando ainda recortes por nomes simples e compostos.

RANKING NACIONAL DE NOMES MAIS REGISTRADOS EM 2022

10 NOMES MAIS FREQUENTES

GAEL 2.457 MIGUEL 1.830 ARTHUR 1.701 HEITOR 1.654 THEO 1.534 MARIA ALICE 1.439 RAVI 1.411 ALICE 1.183 LAURA 1.175 SAMUEL 1.163

10 NOMES MASCULINOS MAIS FREQUENTES

GAEL 2.457 MIGUEL 1.830 ARTHUR 1.701 HEITOR 1.654 THEO 1.534 RAVI 1.411 SAMUEL 1.163 BERNARDO 1.120 JOÃO MIGUEL 1.035 DAVI 1.010

10 NOMES FEMININOS MAIS FREQUENTES

MARIA ALICE 1.439 ALICE 1.183 LAURA 1.175 HELENA 1.145 LIZ 1.061 MARIA CECILIA 999 ELISA 856 VALENTINA 833 HELOÍSA 817 CECILIA 726

Salvador

Na capital baiana, no entanto, Laura segue sendo o nome feminino mais registrado. O nome masculino também é diferente da preferência do resto do estado. Miguel, com 377 registros, permanece sendo o nome mais escolhido na capital.

RANKING DE NOMES MAIS REGISTRADOS EM SALVADOR EM 2022

377 registros

370 registros

320 registros

307 registros

305 registros

275 registros

251 registros

248 registros

240 registros

239 registros

