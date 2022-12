Galvani abre vagas de emprego em todo o país

A Galvani é uma empresa 100% brasileira que está no mercado de fertilizantes desde a década de 1960. Ela fornece produtos e serviços inovadores e competitivos. Busca ser a melhor dentro de seus padrões de conduta ética. Atuando em valores de simplicidade, tem foco no cliente, transparência, propriedade e inovação. A empresa está divulgando vagas em aberto.

Galvani tem oportunidades de trabalho no Brasil todo

O propósito da Galvani é transformar a terra em vida – por meio da mineração, beneficiamento, industrialização e distribuição de fertilizantes, para que cada vez mais a produção agrícola no Brasil. É líder na produção e distribuição de Matopiba, região agrícola que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

A companhia está com diversas vagas abertas em várias cidades do país. Ela, além do salário compatível com o mercado, também oferta diversos benefícios aos seus colaboradores como participação nos Lucros ou Resultados, vale transporte, auxílio academia assistência médica, vale alimentação, seguro de vida, assistência odontológica e restaurante. Veja abaixo todas as vagas que estão em aberto e saiba como fazer a sua inscrição em seguida:

Consultor de Vendas;

Anl. Recursos Humanos Sr;

Espec. de Relações Institucionais;

Superv. Montagem Mecânica;

Comprador Sênior Foco em TI;

Anl. Segurança Saúde Meio Ambiente Sênior;

Meio Oficial de Cozinha.

Como se candidatar

Caso uma das oportunidades divulgadas pela empresa Galvani tenha lhe interessado, para participar do processo seletivo visite o site 123 empregos e siga as orientações para fazer a sua inscrição. Fique atento ao seu e-mail para não perder o prazo.

