Galvão aproveita férias nas Maldivas com esposa: ‘A saúde dela’

Foto: Reprodução / Redes sociais

Um dos narradores mais queridos do Brasil, Galvão Bueno curte férias ao lado da família nas Ilhas Maldivas. A ex-voz oficial dos jogos do Brasil em Copas do Mundo usou as redes sociais para dividir momentos íntimos com a esposa Desirée Soares.

De óculos e com um short, o global apareceu nadando nas águas paradisíacas do local. Ele chegou a brincar com a beleza da esposa: “Olha a cor dessa água. Olha a saúde dela, a felicidade! Mandei botar a redinha pra você descansar”. Veja o vídeo abaixo:

🚨FAMOSOS: Após o fim da Copa do Mundo, Galvão Bueno curte férias nas Maldivas. pic.twitter.com/ubCF29InuM — CHOQUEI (@choquei) December 23, 2022

Segue na TV Globo

Galvão Bueno fechou um novo acerto com a Globo para os próximos anos. Segundo informações do ., o jornalista assinou um novo contrato até 2024.

De acordo com a reportagem, uma nova atração deve estrear em 2023 com um formato diferente do que Galvão está acostumado na TV.

A novidade vai explorar o lado showman do jornalista e deve misturar entrevistas, esporte e entretenimento em uma atração semanal.

Galvão Bueno se despediu da narração de jogos no dia 18 de dezembro, durante a partida entre Argentina e França.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.