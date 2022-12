Galvão Bueno curte férias em resort nas Maldivas

Foto: Reprodução/ Instagram

O narrador Galvão Bueno está curtindo as férias em grande estilo. Após sua última narração de Copas do Mundo, o craque escolheu as Maldivas como destino para aproveitar ao lado da esposa, Desirée Soares.

Nas redes sociais, a companheira do narrador compartilhou cliques da viagem com os seguidores. “Momentos maravilhosos”, escreveu na legenda.

O hotel escolhido pelo casal é o luxuoso resort Six Senses Laamu, que tem diárias que vão de R$ 8 mil a R$ 40 mil. Além do casal global, o espaço já recebeu outros nomes brasileiros como Paula Fernandes, Tatá Werneck, Rafael Vitti, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

O resort conta com diversas opções de lazer entre eles spa, restaurantes, piscinas, academia, entre outras comodidades.

