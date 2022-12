Galvão se despede da Seleção em Copas após eliminação para Croácia

Foto: Reprodução / Globoplay

Voz oficial dos jogos do Brasil em Copas desde 1990, depois de 48 anos de carreira, sendo mais de 41 deles na TV Globo, Galvão Bueno se despediu da narração nos jogos da Seleção Brasileira nesta sexta-feira (9), logo após o time comandado por Tite ter dado adeus ao Mundial. A equipe sucumbiu nos pênaltis para a Croácia.

“Depois de 42 anos de televisão na Globo, eu me despeço da Seleçã Brasileira em Copas do Mundo. E antes que alguém diga ‘Ah, o Galvão foi pé frio’. Não. Dois títulos, tá aqui ó, três finais. Dois títulos aqui, tetra e o penta”, disse ele no fim da transmissão da partida.

“Estaremos juntos, obrigado mais uma vez pelo carinho, pela audiência, por todo mundo que está ligado e todo mundo que está junto. Eu imagino o que todo mundo deve tá sentindo”, completou. Assista o momento abaixo:

