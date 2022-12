Garota de 17 anos é morta a tiros ao caminhar em rua na Bahia

Foto: Divulgação / Ascom PC

Uma adolescente de 17 anos foi morta a tiros na noite de sábado (10), na cidade de Itanhém, no sul da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, a vítima caminhava em um rua do bairro Monte Santo, quando foi atingida. Ela morreu no local.

A garota foi identificada como Larissa Jesus Pardim. Agentes da 44ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) chegaram a ser acionados, mas nenhum suspeito foi localizado.

O corpo da adolescente foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. Não há detalhes sobre o sepultamento da menina.

O caso está sob investigação da Delegacia Territorial (DT) de Itanhém. Conforme a polícia, testemunhas estão sendo ouvidas e demais buscas são realizadas para identificar a autoria e a motivação do crime.

