Garoto denuncia mãe por homofobia, agressão e ameaça no DF

Foto: Reprodução

Um adolescente de 17 anos denunciou a mãe por homofobia após ser ameaçado e agredido a pauladas por ela, na cidade de Brasília. O caso está sob investigação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Nesta terça-feira (13), o garoto conversou com o iBahia e falou sobre a situação.

De acordo com a vítima, que não vão ser identificada, a agressão aconteceu depois que a mãe viu publicações de uma viagem que ele fez com um amigo para Caldas Novas, em Goiás, e ficou desconfiada sobre a sexualidade do filho.

Na ocasião, o adolescente acabou conversando com a mãe e contou que é gay. Tudo aconteceu entre o sábado (10) e domingo (11). Durante o período, a mulher teria enviado vários áudios, com teor de ameaça e agressões verbais.

Confira trechos abaixo:

“Na hora que você chegar aqui em casa, você pode ter certeza, o bagulho vai ficar louco pra tu. Tu vai se arrepender do que você fez comigo. Seu resto. Eu não vou nem falar o que você é. Um bicho abominante, nojento”.

“E esse moleque aí, você pode ter certeza que vai me pagar. É uma ameaça. Aonde ele estiver, eu vou catar ele. Você pode ter certeza disso”.

“Seu pilantra, safado. Eu estou com nojo de você. Você escondeu isso de mim, você mentiu isso de mim. Você não é o que você está falando não, moleque. Eu criei, eu sei, eu sou mãe”.

“Desde pequeno você nunca revelou isso para mim. Eu nunca vi isso em você. Eu estava cega? Isso aqui a sua vida vai mudar”.

Segundo o adolescente, mesmo preocupado com as mensagens, ele voltou para casa no domingo, porque não esperava ser agredido, mas foi recebido com golpes de vassoura nas costas. Imagens feitas pela vítima mostram as marcas da agressão. No mesmo dia, ele procurou a polícia.

Ainda em entrevista ao iBahia, o garoto contou que nunca tinha apanhado dessa forma na casa onde morava com a mãe, o pai e três irmãos. No entanto, revelou que a mãe costumava ser agressiva.

“Ela sempre foi agressiva. A relação era uma coisa sem afeto, mas ela nunca tinha batido assim. Eu fui para casa tranquilo, sem imaginar que iria acontecer isso”, contou.

Após a situação, o adolescente foi para casa de outros familiares, onde segue no decorrer da investigação. A reportagem não conseguiu contato com a mãe da vítima.

Leia mais sobre Brasil no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.