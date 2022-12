Gás de cozinha MAIS BARATO? Redução começa HOJE (8) para distribuidoras

A Petrobrás anunciou mais uma redução nos preços do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha. A redução surgiu após as recentes reduções nos preços do diesel e da gasolina para as distribuidoras.

De acordo com a Petrobrás, o valor por quilo do GLP passará de R$ 3,5837 para R$ 3,2337. Isso representa uma queda de 9,7%. A empresa informou, ainda, que o impacto para o gás de cozinha será de R$ 4,55. Dessa forma, o preço para as distribuidoras ficará em R$ 42,04.

“Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”, disse a Petrobrás, em nota.

Redução do preço do gás de cozinha

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a média do gás de cozinha no Brasil atualmente é de R$ 109,85. A última redução aconteceu no dia 16 de novembro.

Para que o consumidor sinta o impacto da redução do GLP no seu bolso de fato, é necessário que as distribuidoras repassem a redução no preço ao consumidor final.

“A Abragás entende que os preços são livres em todos os elos da cadeia, podendo o segmento precificar os produtos e serviços conforme os custos operacionais de cada empresa em diferentes nas regiões do país”, disse a Associação Brasileira das Entidades Representativas das Revendas de Gás LP.

Assim, é possível afirmar que cada distribuidora é livre para precificar os seus produtos, uma vez que podem conter diferentes custos, que precisem ser repassados. Por isso, é fundamental que o consumidor pesquise os preços entre as distribuidoras de sua confiança para conseguir o melhor preço.

Auxílio para o gás de cozinha

Nos últimos anos, o preço do gás de cozinha teve grande aumento, impactando de forma significativa o bolso do consumidor.

Pensando nisso, o Governo Federal decidiu criar o auxílio gás, que ajuda milhares de brasileiros em situação de vulnerabilidade social e financeira na compra do botijão de gás. Assim, as famílias contempladas recebem o benefício a cada 2 meses.

Quem tem direito ao Auxílio Gás?

Em primeiro lugar, para fazer parte dos beneficiários do Auxílio Gás, a sua família precisa estar cadastrada no CadÚnico (Cadastro Único) do Governo Federal. É através dessa base de dados que o governo consegue identificar as famílias que se enquadram nos requisitos do programa.

Para se cadastrar, você precisa primeiro fazer o pré-cadastro pelo aplicativo Cadastro Único. Depois, o responsável familiar terá até 120 dias para comparecer ao CRAS (Centro de Referências e Assistência Social) do seu município para completar o cadastro.

Mas é importante ficar atento! Isso porque o CRAS da sua cidade pode necessitar de agendamento prévio. Por isso, entre em contato com o CRAS do seu bairro para maiores informações.

A seguir, confira os requisitos para ter direito ao benefício em dezembro:

Ter renda familiar per capita (por pessoa) de até meio salário mínimo mensal;

Ter algum integrante familiar que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC);

A prioridade será para as mulheres vítimas de violência doméstica, que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Qual será o valor do Auxílio Gás em dezembro de 2022?

O valor do Auxílio Gás muda a cada mês de distribuição. Isso porque, para saber o valor a ser pago, é levado em consideração os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que mensalmente divulga o valor médio nacional do gás de cozinha dos últimos 6 meses.

Inicialmente, o valor do benefício correspondia a 50% do preço médio nacional do gás de cozinha. No entanto, há alguns meses, o governo determinou o pagamento do equivalente a 100% do preço médio.

Sendo assim, neste mês de dezembro, o valor será o equivalente a 100% da média nacional. No ano que vem, o valor voltará a ser de 50% do preço médio nacional. Em outubro, o preço médio foi de R$ 112.