Gêmeas? Maísa revela ter sido confundida com Shakira no Catar

Foto: Reprodução/Instagram

De volta ao Brasil após um período no Catar, Maisa resolveu contar detalhes da viagem onde acompanhou os jogos do Brasil na Copa do Mundo.

Por meio do perfil no Instagram, a apresentadora compartilhou uma caixinha de perguntas onde pediu para que os seguidores enviassem questionamento na viagem.

Ao responder uma pergunta sobre ter sido paquerada no país, Maisa disse ter sido chamada de Shakira por algumas vezes durante a viagem.

“Os árabes não ficaram paquerando você, Maisa?”, questionou um seguidor. “Sim kkkkk mas mais no Souq e em shopping. Esse dia eu fui chamada de Shakira umas 7 vezes”, respondeu a influenciadora.

Foto: Reprodução/Instagram

Recentemente o nome de Maisa foi apontado como aposta da TV Globo para 2023. Segundo Fábia Oliveira do Em Off, ela assinou um contrato até 2026 e estreia na emissora como protagonista de uma novela das 18h, escrita por Lícia Manzo e dirigida por Amora Mautner.

Ainda segundo a reportagem, a trama deve estrear ainda em 2023 após a exibição de “Amor Perfeito”, que substitui “Mar do Sertão”.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.