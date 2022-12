É importante que elabore uma poupança de forma planejada, para isso, considere definir suas metas em curto, médio e longo prazo e análise de seus hábitos de compra e consumo.

Gere economia na sua rotina e viabilize uma poupança gradativa

A poupança pode ser um conceito na sua rotina, por isso, é importante que faça um processo planejado e analise quais hábitos de consumo podem ser modificados.

Analise seus hábitos de compra e consumo

Verifique em sua rotina o que pode ser modificado para gerar economia, sem abdicar de importantes serviços. Por exemplo, troque o seu cartão de crédito tradicional por um cartão sem tarifas, ou ainda, realize esse mesmo modelo de troca no que tange a sua conta bancária.

Poupe todos os valores economizados

Dessa forma, estará gerando economia sem abdicar do serviço bancário e poderá poupar os valores economizados. Contudo, é importante que tenha clareza de que esse processo é funcional para que visualize a sua evolução, pois possivelmente os valores economizados serão irrisórios.

Modifique o seu processo de forma planejada

Com o passar do tempo, deverá modificar o seu processo e definir metas mais elevadas, incluindo valores fixos para a poupança. No entanto, no início do seu processo, é importante que se aproprie do controle de suas finanças. Para isso, a auto-observação sobre o seu fluxo financeiro é primordial.

Verifique na sua rotina o que pode ser modificado, considerando o seu estilo de vida e poupando todos os valores economizados. Quando estiver adaptado ao processo de gerar economia e acompanhar essa evolução, poderá verificar outras possibilidades.

Estude o mercado de investimentos

O mercado de investimentos oferece muitas opções para quem deseja diversificar em renda fixa, como o tesouro direto, por exemplo. Por isso, pode fazer uso dessa opção para que seja realizada uma reserva de emergência.

Questione seus impulsos e faça adaptações no seu processo

Entretanto, o conceito de poupança como um hábito se refere à mudança no seu fluxo de forma gradual e objetiva. Pois, ao modificar o processo através de seus hábitos de compra e consumo, a tendência é que questione de forma natural os seus impulsos de compra.

Não deixe de planejar suas finanças pessoais

Portanto, não abdique de planejar suas finanças, pois ao deixar de planejar suas finanças, está deixando de controlar um fluxo que já ocorre na sua rotina. Contudo, tenha clareza de que é possível obter sucesso de forma não linear e não se cobre excessivamente.