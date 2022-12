Ghostface está de volta em primeiro teaser de ‘Pânico 6’; veja

Foto: Reprodução/Youtube

O primeiro teaser de “Pânico 6” foi lançado na manhã desta quarta-feira (14) nas redes oficiais do longa e da Paramount.

Com pouco mais de um minuto, o vídeo mostra os personagens sobreviventes do quinto filme da franquia de terror em um metrô, após isso o vilão Ghostface aparece para aterrorizar novamente.

Estilizado como “Pânico VI”, o sexto filme traz de volta nomes como Melissa Barrera e Jenna Ortega que reprisam os papeis de sucesso do longa anterior.

Um grande pedido dos fãs foi atendido nesse novo filme e Hayden Panettiere retorna para o papel de Kirby confirmando que a personagem não morreu em “Pânico 4”.

O novo longa estreia nos cinemas mundiais no dia 10 de março de 2023, no Brasil, o longa chega antes, no dia 9 de março nas telonas.

Veja o teaser:

Leia mais sobre Cinema no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.