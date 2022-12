Gianecchini ganha festa de aniversário no navio de Alexandre Pires

Foto: Reprodução/Instagram

O ator Reynaldo Gianecchini comemorou o aniversário de 50 anos novamente neste fim de semana em um clima para lá de diferente. A bordo do navio do cantor Alexandre Pires, o astro ganhou bolo e até show, com direito ao clássico “Happy Birthday”.

“Comemorando mais uma vez. Quase um mês depois”, escreveu o ator na legenda de uma das publicações dele no Instagram. O dia oficial do aniversário dele é 12 de novembro.

O navio de Alexandre Pires saiu de Santos, no Rio de Janeiro, na sexta-feira (10). A festa para Gianecchini aconteceu no sábado (11). Além da comemoração do aniversário, o ator também tem postado outros detalhes do que tem vivido no fim de semana em alto mar.

No primeiro dia do cruzeiro, Gianecchini se divertiu na “Festa da Peruca” e apostou em uma de tranças para entrar no clima. Ontem, ele aproveitou mais uma festa. Desta vez, vestido de marinheiro.

