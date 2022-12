Gilberto Gil traz para Salvador turnê comemorativa com a família

Foto: Divulgação

Após fazer uma turnê europeia do show ‘Nós a Gente’, Gilberto Gil se reúne novamente com a família em shows no Brasil em 2023. A equipe do artista anunciou no Instagram as primeiras cidades e datas que vão receber a apresentação especial, que marcou os 80 do cantor e compositor: Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador.

Em Salvador, a apresentação será no dia 30 de junho, na Concha Acústica do TCA, e os ingressos já estão à venda no Sympla, por R$ 240 | R$ 120 (plateia) e R$ 480 | R$ 240 (camarote).

Ao lado da família, Gil se apresentou em turnê na Europa em junho, julho e agosto de 2022. A nova turnê percorreu vários países, em 17 shows.

Além dos filhos Bem e José e dos netos João e Flor, que já estavam nos palcos nos shows In Concert, somaram-se as filhas Nara, que canta com o pai há muitos anos e Preta, além da nora Mariá Pinkusfeld e os netos Francisco, Pedro, Gabriel, Lucas, Bento, Dom e Sereno.

Serviço – GILBERTO GIL & FAMÍLIA – NÓS A GENTE

Quando: 30 de Junho de 2023 (sexta), 19h

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Quanto:

Plateia:

R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia)

Camarote:

R$ 480 (inteira) e R$ 240 (meia)

Classificação indicativa: Livre

