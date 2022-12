Gloria Groove e marido aproveitam viagem romântica na Grécia

Foto: Reprodução/ Redes sociais

Daniel Garcia, de 27 anos, mais conhecido como a drag queen Gloria Groove, usou as redes sociais para se declarar ao marido, Pedro Luiz. Os dois completaram 8 anos de relacionamento na quarta-feira (15).

“8 anos andando ao lado dele que me presenteia todos os dias com a sorte de um amor bonito e tranquilo. Este é Pedro Luiz, meu ponto de paz. Obrigado por tanto, meu amor. Te amo!”, escreve Gloria nos stories do Instagram.

A fim de celebrar a união em grande estilo, o casal aproveita uma viagem romântica por Mykonos, na Grécia. Nesta tarde, Pedro dividiu com os seguidores cliques raros ao lado do companheiro. Veja as fotos abaixo:

