Glória Perez se irrita polemiza ao rebater crítica sobre ‘Travessia’

Glória Perez não aceitou bem as críticas que foram feitas a novela Travessia, seu trabalho mais recente que está no ar em horário nobre na Globo.

Em resposta a um internauta que havia falado sobre a trama em um vídeo do personagem Joel (Nando Cunha) ao lado do robô Haroldo, a autora deu uma resposta famosa entre os apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Ainda não tive tempo para ver a novela, gente. Tem até robô e eu não vi. Que noveleiro sou eu?”, escreveu André Gabeh, que participou da 1ª edição do Big Brother Brasil.

“Você não está perdendo grande coisa não, viu, fique tranquilo”, disse a internauta que foi respondida por Glória: “Fez o L, é, fia?”.

A associação de Perez a imagem de Bolsonaro já vem sendo feita antes mesmo das eleições presidenciais de 2022. Na web, a autora foi duramente criticada pelo posicionamento político.

Na época das eleições, em entrevista à Folha de S.Paulo, Gloria falou sobre o assunto e afirmou que se sente patrulhada.

“Isso é declaração de voto? É cada uma. Vivi minha juventude sufocada pela ditadura e esse patrulhamento está ficando igualzinho. Estou fora. Esse povo quer assunto. Curti e vou curtir qualquer post que defenda a liberdade de expressão. Ponto. Nunca declarei voto. Nunca, em tempo nenhum. E vou continuar assim. É um princípio meu.”

