GOL Linhas Aéreas tem novos EMPREGOS pelo Brasil

A Gol Linhas Aéreas é a equipe que revolucionou a Embraer. Democratizaram o transporte aéreo em nossa nação. Eles foram pioneiros em um serviço de check-in com reconhecimento facial, um serviço de geolocalização móvel para clientes, um site acessível para pessoas com deficiência e a lista de inovações não para por aí. A equipe faz isso acontecer pela maneira como vivem, se comportam e servem aos seus pelo país.

GOL Linhas Aéreas possui novas oportunidades de trabalho no país

A Gol Linhas Aéreas possui uma cultura sólida cujos valores vivem em seu dia a dia e em todas as suas atitudes. A segurança é o seu valor número um e está presente em tudo o que fazem. Os seus clientes estão no centro de suas decisões e oferecem a eles um serviço seguro, amigável e comprometido.

Baixo custo aliado à inteligência, esse é o seu principal diferencial competitivo, tornando-se eficientes e produtivos. No final, os seus resultados são sempre alcançados com excelência para superar a meta. Conheça todas as vagas ofertadas abaixo:

Advogado Pl;

Tec. Segurança do Trabalho;

Advogado Tributário;

Espec. Negócios de TI;

Ag. Comercial;

Tec. de Oficina;

Almoxarife;

Executivo Comercial;

Anl. BI;

Tec. de Manutenção de Aeronaves;

Anl. de Contratos Internacionais;

Gerente Planejamento de Motores;

Anl. de Negócios de TI;

Superv. de Oficinas;

Anl. de Planejamento Corporativo;

Inspetor NDT;

Anl. de Pricing.

Como se candidatar

Para fazer parte da empresa Gol Linhas Aéreas, basta acessar o site 123 empregos, encontrar o cargo de interesse e se o seu currículo for compatível, faça o seu cadastro.

Saiba tudo sobre os principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas aqui, no Notícias Concursos. Acompanhe todos os dias as vagas de emprego atualizadas.