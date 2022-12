Golpes na Internet: conheça os principais praticados e como se PROTEGER

No atual mundo virtual, o que não falta são golpistas para tirar proveito de outras pessoas. Os golpes na internet podem trazer um enorme prejuízo para a vítima, que na maioria das vezes, fica sem reação.

Diversos canais são utilizados por criminosos para aplicar golpes: Whatsapp, E-mails, anúncios, aplicativos e até mesmo mensagem de texto. Por isso, é importante estar sempre atento aos golpes da internet e conhecer os métodos para se proteger contra eles.

Golpes na internet: como se proteger?

Os criminosos agem de várias maneiras diferentes na internet para conseguir alcançar as suas vítimas. Mas existe uma coisa em comum entre todas as suas ações: eles conseguem se esconder através da rede virtual.

Por isso, reunimos os principais golpes praticados na internet e trouxemos dicas de como você pode se proteger contra eles. Confira a seguir.

1 – Furto de identidade

Este é um dos principais golpes praticados na internet. Você já ouviu falar de alguém que teve o seu Whatsapp ou rede social clonado? Esta é uma forma que os criminosos encontram de furtar a identidade da vítima.

Assim, buscam extorquir amigos e familiares. Em alguns casos, até mesmo cartões de crédito são clonados, gerando um grande prejuízo financeiro.

Para se proteger desse tipo de golpe, o ideal é você utilizar todos os recursos disponíveis para a segurança da sua conta. Você deve criar uma senha forte para todas as contas, além de lembrar de não repetir as mesmas senhas em todas as plataformas, seja bancos ou redes sociais.

Uma ferramenta útil criada pelas plataformas é a autenticação de dois fatores. Através dele, você precisa inserir mais de uma informação para entrar na sua conta, gerando mais segurança no login.

2 – Golpes na internet de antecipação de recursos

Mais um dos golpes na internet é a antecipação de recursos. Com ele, os criminosos exigem o pagamento de um valor para a vítima, supostamente, receber uma recompensa maior. Em alguns casos, até mesmo informações pessoais podem ser solicitadas.

Acontece com frequência em aplicativos e plataformas que prometem dinheiro fácil e rápido. Mas, ao seguir as ordens do criminoso, a vítima acaba perdendo os seus recursos e não obtém nenhum retorno.

Para se proteger, a dica é sempre desconfiar das promessas que são feitas na internet, principalmente quando diz respeito a ganhar dinheiro fácil e rápido.

3 – Comércio eletrônico

Se você costuma realizar compras pela internet, deve saber como se proteger do golpe do comércio eletrônico. Muitos golpistas entram no e-commerce com ofertas imperdíveis. Mas, ao realizar a compra, o consumidor nunca recebe o pedido.

Para evitar cair em um desses golpes da internet, sempre realize compras em sites confiáveis. Procure sempre por sites oficiais e desconfie de ofertas que estão fora dos preços praticados pelo mercado.

Além disso, nunca confie em propagandas super tentadoras que você recebe no e-mail, redes sociais e até mesmo em anúncios na internet.

4 – Golpes na internet: Phishing

Você já recebeu um link de procedência duvidosa? Seja no e-mail, Whatsapp ou mesmo por mensagem de texto. Muitos cibercriminosos utilizam esta ferramenta para roubar informações das vítimas.

Assim, eles conseguem acessar todas as informações e dados da máquina que o usuário estiver e pode furtar informações importantes.

Por isso, nunca clique em links de procedência desconhecida. Sabe aqueles anúncios que aparecem “do nada” piscando na tela do celular ou do computador enquanto você acessa a internet? Nunca clique neles se não tiver total certeza da sua procedência.

Por fim, outra dica importante é sempre baixar aplicativos de fontes seguras. Por isso, utilize sempre a sua loja de aplicativos para baixar os seus apps favoritos.