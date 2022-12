Governança Corporativa da Prefeitura de Penedo promove Semana do Planejamento 2023

Secom PMP

A Governança Corporativa Municipal da Prefeitura de Penedo está realizando a Semana do Planejamento para 2023, trabalho de orientação direcionado para os demais setores da administração.

Até a próxima sexta-feira, 16, a equipe da Governança Corporativa recebe representantes da gestão municipal no auditório da Casa de Aposentadoria.

Quem também está participando da Semana do Planejamento é o especialista em gestão financeira, controladoria e auditoria Glifson Magalhães dos Santos.

Ele atua no serviço público desde 2008, com experiência em cargos do primeiro escalão do Governo de Alagoas e das prefeituras de Palmeira dos Índios e de Arapiraca.

Em sua palestra na Semana do Planejamento, Glifson destaca especialmente o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) no governo Ronaldo Lopes.