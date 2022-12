Governo convoca candidatos para provas do concurso da PM e Bombeiros

Foto: Divulgação

O Governo da Bahia convocou mais de 93.674 candidatos em todo o país para participar das provas do concurso público da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros Militar nesta quinta-feira (22).

Ao todo existem duas mil vagas a serem preenchidas para soldado da Polícia Militar e outras 500 para soldado do Corpo de Bombeiros.

A primeira e a segunda etapas do concurso correspondem, respectivamente, às provas objetivas e discursiva (redação). A aplicação dos exames será feita no dia 22 de janeiro de 2023, a partir das 9h, nos municípios de Salvador, Alagoinhas, Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Juazeiro, Santo Antônio de Jesus, Serrinha e Vitória da Conquista.

Para conferir o local de realização da prova, o candidato deve consultar o cartão informativo, enviado por e-mail e disponibilizado no site da Fundação Carlos Chagas, a partir desta quinta.

A duração total das provas será de quatro horas e meia, sendo que os candidatos deverão permanecer na sala de realização por no mínimo três horas. É recomendável que os candidatos compareçam aos locais de prova pelo menos uma hora antes do horário indicado no edital de convocação.

Além disso, será obrigatória a utilização de máscara de proteção individual e apresentação do documento de identificação oficial com foto, original, impresso e em bom estado de conservação, cartão de convocação e comprovante de vacinação contra a Covid-19, de acordo com o edital de convocação.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.