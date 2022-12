Governo lança novo app que facilita oferta e contratação de serviço

Foto: Divulgação/Setre

A Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) apresentou a nova versão do aplicativo de intermediação de mão de obra autônoma Contrate.Ba, na manhã desta segunda-feira (19), no auditório da unidade central do SinaBahia, em Salvador.

A reformulação do app, já disponível para download na App Store e Google Play, vai trazer mais agilidade, segurança e praticidade na oferta e contratação de serviços, segundo informações da Setre. Entre as novidades estão o chat para troca de mensagens e o sistema de avaliação e ranqueamento de trabalhadores e clientes.

Atualmente, são cerca de 3 mil profissionais ativos, em Salvador, Lauro de Freitas, Vitória de Conquista e Juazeiro, realizando serviços de 56 tipos, distribuídos em 10 categorias: Assistência Técnica; Aulas Particulares; Autos; Construção, Manutenção e Reforma; Consultoria; Design e Tecnologia; Eventos; Moda e Beleza; Saúde; e Serviços domésticos.

As mulheres, especialmente as que se encontram em situação de vulnerabilidade social e/ou são chefas de família, representam 78% dos cadastrados no Contrate.Ba.

Funcionamento

O cadastro de profissionais no Contrate.Ba pode ser realizado no próprio aplicativo. Posteriormente, eles são convocados para um treinamento presencial e podem começar a oferecer seus serviços. Para participar é preciso ter experiência na área em que deseja atuar.

Os clientes também podem fazer o registro pelo app e solicitar atendimento personalizado em suas residências e/ou empresas, com qualidade, cuidado e segurança.

