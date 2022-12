Foto: Reprodução / Redes sociais

A musa fitness Gracyanne Barbosa inovou ao torcer pelo Brasil nesta sexta-feira (2). A influenciadora digital lançou uma dancinha ao lado do “tudão”, Belo. A seleção brasileira sofreu uma derrota pro Camarões por 1 a 0.

“Se tem jogo, tem dança. Meu tudão arrasa”, escreveu a musa fitness na legenda do vídeo. Nas imagens, ela aparece bronzeada e vestida com um biquíni com detalhes da bandeira do Brasil. Veja o vídeo: