Grande Concurso AERONÁUTICA vai pagar R$5.500 para nível médio

Grande oportunidade. O Comando da Aeronáutica do Brasil anunciou a realização de um novo exame de admissão para o Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica para o ano de 2024.

O objetivo é contratar 242 novos oficiais ambos os sexos com formação em nível médio / técnico para atuar em diferentes áreas, incluindo mecânica e informática.

As vagas são destinadas para sete distritos navais da Aeronáutica, entre eles Rio de Janeiro, São Paulo e Recife.

Vagas e remuneração Aeronáutica do Brasil

Ao todo, a Aeronáutica do Brasil, oferece 242 vagas para o posto de sargento para o ano de 2024 em diferentes áreas da corporação.

Os candidatos serão avaliados e admitidos primeiramente para o Curso de Formação de Sargentos, onde, posteriormente, ocuparão o cargo de Terceiro Sargento.

As vagas estão distribuídas entre as seguintes áreas de nível médio:

Mecânico de Aeronaves – 60 vagas;

Material Bélico – 15 vagas;

Eletricidade e Instrumentos – 16 vagas;

Estrutura e Pintura – 10 vagas;

Equipamento de Voo – 12 vagas;

Suprimento – 14 vagas;

Guarda e Segurança – 30 vagas;

Controle de Tráfego Aéreo – 85 vagas;

No ato da inscrição, o candidato também deve optar pelo distrito naval de sua preferência, de acordo com a área escolhida, conforme segue abaixo:

Belém – PA;

Brasília – DF;

Canoas – RS;

Recife – PE;

Rio de Janeiro – RJ;

São Paulo – SP;

Manaus – AM;

A principio, o oficial contratado pela Aeronáutica receberá remuneração correspondente à graduação de 3º sargento, de acordo com a legislação que versa sobre a remuneração dos militares das forças armadas.

Atualmente, o soldo oferecido para o cargo de terceiro sargento é de R$ 5.508 por mês.

Requisitos para vagas Aeronáutica do Brasil

Para concorrer a uma das vagas oferecidas pela Aeronáutica do Brasil o candidato precisa atender aos seguintes requisitos:

ser brasileiro;

ser voluntário;

Ter mais de 17 anos;

não ter completado 25 (quarenta e um) anos de idade até a data da sua incorporação;

possuir idoneidade moral, que poderá ser apurada por meio de averiguação da vida pregressa junto aos órgãos públicos competentes;

não estar respondendo, na data prevista para a incorporação, a processo criminal na Justiça Militar ou Comum;

não estar cumprindo pena por crime comum, militar ou eleitoral, nem estar submetido a medida de segurança;

não ter sido condenado em processo criminal com sentença transitada em julgado;

não ter sido punido por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo, em processo disciplinar, administrativo ou judicial;

não ter sido expulso ou julgado desertor, nos termos da legislação que regula o Serviço

Militar;

se do sexo masculino, encontrar-se em dia com as obrigações militares por ocasião da etapa de Concentração Final/Habilitação à Incorporação;

não ser detentor de Certificado de Isenção do Serviço Militar motivado por incapacidade física, mental ou moral;

não se encontrar, na data prevista para a incorporação, no exercício de qualquer cargo, emprego ou função pública, ainda que da Administração Pública Indireta, mesmo que de natureza temporária, exceto para os profissionais da área de saúde;

estar em dia com suas obrigações eleitorais;

possuir a escolaridade exigida para o cargo;

Inscrições Aeronáutica do Brasil CFS 2024

Para concorrer a uma das vagas oferecidas pela Aeronáutica do Brasil, o candidato deve realizar a inscrição no período de 23 de fevereiro de 2023 a 15 de março de 2023 diretamente pelo site da Aeronáutica do Brasil.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 80.

Os candidatos inscritos no CadÚnico ou que sejam doadores de medula óssea tem direito a solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Etapas Processo Seletivo CFS 2024 Aeronáutica do Brasil

Os candidatos inscritos no concurso da Aeronáutica do Brasil serão selecionados por meio das seguintes etapas:

Prova objetiva;

Concentração Intermediária;

Inspeção de Saúde;

Exame de Aptidão Psicológica;

Teste de Avaliação do Condicionamento Físico;

Procedimento de heteroidentificação complementar;

Concentração Final;

Validação Documental;

Clique aqui para ler o edital na íntegra do processo seletivo do CFS 2024 Aeronáutica do Brasil.