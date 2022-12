Grande Concurso dos BOMBEIROS abre vagas para níveis MÉDIO e SUPERIOR: salário de R$ 9.869,05

Atenção, brasileiros! O Corpo de Bombeiros Militar abriu as inscrições abertas para concurso público que visa a contratação de praças e cadetes bombeiros militar (QPBMT) com formação em nível médio e superior, respectivamente.

A expectativa é que sejam contratados 110 profissionais, além das vagas destinadas a formação de cadastro reserva. A banca responsável pela organização do processo seletivo é o Cebraspe.

Vagas e salários do concurso Bombeiros

O grande concurso públicos do Bombeiros-TO prevê 110 vagas para contratação imediata, distribuídas entre os cargos de cadete e praça, ambos para o sexo masculino e feminino.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Nível Médio – Aluno Praça

Aluno Praça masculino – 90 vagas;

Aluno Praça feminino – 10 vagas;

Para concorrer a vaga de aluno praça, o candidato deve ter formação completa em nível médio.

Os salários oferecidos para o cargo de aluno praça do CBMTO é de, inicialmente, R$ 1.836,05.

São atribuições do cargo de aluno praça:

Cumprir os planos, normas e ordens emanadas do escalão superior;

Demonstrar equilíbrio emocional na atuação como servidor militar;

Atuar nas atividades típicas de bombeiro, nas suas mais diversas modalidades;

Demonstrar capacidade de trabalho em equipe com responsabilidade, lealdade e bom senso;

Atuar com disciplina, honestidade, sociabilidade e senso de organização;

Dirigir viaturas e pilotar embarcações;

Executar outros encargos e atividades de interesse da Corporação;

Nível Superior – Cadete

Cadete Masculino – 9 vagas;

Cadete Feminino – 1 vaga;

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar nível superior completo em qualquer área do conhecimento.

O salário inicial previsto para o cargo de cadete do CBMTO é de R$ 5.297,71, passando para R$ 9.869,05 após conclusão no curso de formação.

São atribuições do cargo de cadete:

Cumprir os planos, normas e ordens emanadas do escalão superior;

Demonstrar equilíbrio emocional na atuação como servidor militar;

Atuar nas atividades típicas de bombeiro, nas suas mais diversas modalidades;

Demonstrar capacidade de liderança, trabalho em equipe com responsabilidade, lealdade e bom senso;

Atuar com disciplina, honestidade, sociabilidade e senso de organização;

Executar outros encargos e atividades de interesse da Corporação.

Para concorrer a uma das vagas o candidato precisa comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de possuir idade mínima de 18 anos e idade máxima de 32 anos, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino), possuir carteira de habilitação (CNH) no mínimo categoria B, além de outros requisitos que constam em edital.

Os candidatos também devem possuir altura mínima de 1,63m, se do sexo masculino, e 1,60m, se do sexo feminino.

Inscrições para seleção

Os interessados em participar do concurso para o CBM TO realizar a inscrição entre os dias 21 de dezembro de 2022 a 19 de janeiro de 2023, diretamente pelo site do Cebraspe.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 80,00 a R$ 120.

Etapas concurso Bombeiros TO

O processo seletivo para cadetes e alunos praças do CBM TO será realizado em cinco etapas:

1ª ETAPA – Prova objetiva e discursiva, prevista em edital para o dia 12 de março de 2023 , de caráter eliminatório e classificatório;

prevista em edital para o , de caráter eliminatório e classificatório; 2ª ETAPA – Prova de Capacidade Física , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; 3ª ETAPA – Avaliação Psicológica , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; 4ª ETAPA – Avaliação de Saúde, de caráter eliminatório;

de caráter eliminatório; 5ª ETAPA – Investigação Social e de vida pregressa, de caráter eliminatório;

A prova objetiva contará com questões de múltipla escolha divididas entre questões de língua portuguesa, física, química, normas relativas ao CBM TO, matemática, conhecimentos acerca do Estado do Tocantins e atualidades.

As demais datas, cronograma completo e conteúdo programático das provas podem ser consultados diretamente no edital do processo seletivo do CBM TO do estado de Tocantins.