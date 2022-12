GRANDE crédito TURBINADO do Nubank CHOCA os brasileiros neste fim de ano

O Nubank concede um dos cartões de crédito mais desejado pelos brasileiros. A fama do roxinho se dá as suas inúmeras vantagens e facilidade nas operações. Todavia, ele não é liberado de qualquer maneira para o consumidor.

Isso porque, a fintech realiza uma análise de crédito por meio de uma série de algoritmos que definem o primeiro limite pré-aprovado a ser oferecido ao solicitante. Ele tende a ser mais baixo para acompanhar o comportamento financeiro do cidadão.

Na prática, o limite baixo se dá por diversos fatores: dívidas em aberto, histórico financeiro ruim ou baixa movimentação financeira no mercado. Além disso, é preciso estar atento a possibilidade de estar com o nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito.

Como aumentar o limite do Nubank?

Os usuários do roxinho que desejam aumentar o seu limite deve seguir algumas dicas e realizar algumas ações para obter o benefício. Veja abaixo:

Concentre os seus gastos no seu cartão de crédito

A primeira dica é concentrar todos os seus gastos na ferramenta do Nubank. Dessa forma, é possível garantir que haverá uma exploração de todo o seu limite, o que pode deixar evidente para fintech que você precisa de mais crédito.

Mantenha o CPF livre de restrições

Um dos fatores que podem te ajudar a aumentar o limite no cartão da fintech é manter o seu histórico de crédito intacto. Isso acontece quando você anda em dia com o pagamento das suas dívidas, não ficando inadimplente com o Nubank ou qualquer outra empresa, longe da restrição do CPF.

Além de evitar cair em dívidas, também é importante não atrasar o pagamento das faturas do Nubank. Ao pagar a dívida no dia do vencimento significa que você honra com seus compromissos, inclusive com a instituição financeira. Vale ressaltar que pagar o valor mínimo não é uma boa ideia.

Desenvolva um relacionamento com o Nubank

Também é possível estreitar os laços com a fintech ao contratar outros serviços. A ação pode te ajudar a conseguir um limite maior para o cartão de crédito.

Mantenha os seus dados da renda em dia

Por fim, outra ação muito importante é manter os seus dados cadastrais sempre atuais, sobretudo a renda. Isso porque, caso tenha um rendimento maior que quando informou ao banco é possível receber um aumento imediato no limite