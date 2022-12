Grande dica INFALÍVEL para aumentar o limite do seu cartão INTER

Estar com o “nome sujo” significa ter o CPF irregular junto aos órgãos de proteção ao crédito. Neste caso, o cidadão encontra muita dificuldade em conseguir a aprovação de cartões de crédito e outros serviços financeiros. No entanto, algumas instituições financeiras costumam lançar serviços voltados ao público negativado.

O Banco Inter, por exemplo, divulgou uma nova opção de conseguir liberação de crédito ou aumento de limite. Com o programa Poupança Mais Limite, os clientes da instituição financeira conseguem expandir o limite ao fazer uso dos valores que foram depositados em suas poupanças.

Dessa forma, o valor que estiver disponível na conta do cliente poderá ser utilizada como limite no cartão de crédito. Assim, caso o saldo seja de R$ 2 mil, ele poderá todo o valor ou parte dele, contudo, este ficará bloqueado na poupança. Sendo assim, não será possível sacar os recursos se o cliente escolher não utilizar o limite.

Como aderir ao programa?

Os clientes do Banco Inter que desejarem participar do programa deve realizar o seguinte procedimento:

Deposite qualquer valor a partir de R$ 100 em sua conta;

Deste valor depositado, selecione qual será a quantia utilizada como limite para o seu cartão de crédito.

Pronto! Realizados os passos citados acima, os valores selecionados já serão liberados no cartão. Além disso, vale ressaltar que as quantias aplicadas na poupança do Inter terão um rendimento de 100% do CDI.

Empréstimo para negativados da Caixa

Cidadãos que estão como o “nome sujo” e precisam de um empréstimo para pagar suas dívidas podem recorrer ao crédito por penhor de até R$ 100 mil oferecido pela Caixa Econômica Federal (CEF).

O empréstimo para negativados da Caixa utiliza algum bem valioso do contratante como garantia. Mesmo que a modalidade dispensa a consulta ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), o interessado deve se atentar as regras de contratação.

A solicitação do crédito deve ser realizada diretamente em uma agência da Caixa Econômica. De todo modo, é necessário se informar com antecedência sobre a linha. Para isto, basta verificar no site da instituição se a opção está disponível para a sua cidade.

No mais, para contratar o empréstimo será necessário a apresentação de uma série de documentos como RG, CPF e comprovante de residência. O valor do empréstimo para negativados pode variar entre R$ 50 a R$ 100 mil, conforme o preço dado ao bem penhorado.

A Caixa aceita os seguintes itens com garantia:

Joias;

Canetas de valor (desde que analisadas por um avaliador, que constate o valor);

Relógios de valor (também analisados);

Pratarias de valor;

Metais e pedras nobres (ouro, diamante, etc).

Como solicitar o empréstimo com penhor para negativados?

Inicialmente, o cidadão deve se certificar de que possui um bem aceito pela instituição financeira. Feito isso, basta ir até uma agência da Caixa que oferece o serviço para solicitar o Crédito Penhor Caixa.

Informações sobre o número de parcelas e forma de pagamento só serão dadas no momento da contratação. Acontece que todas as condições só serão repassadas após a avaliação do bem.

Caso o FGTS seja colocado como garantia, o não pagamento das parcelas pode resultar no desconto automático no valor da dívida nas contas do Fundo de Garantia.

No mais, o trabalhador só conseguirá contratar o empréstimo por meio do FGTS caso o empregador tenha aderido ao serviço.

O penhor de bens utilizado como garantia para a concessão do empréstimo para negativados só será devolvido ao dono em um prazo máximo de 180 dias, na hipótese de pagamento da dívida

Assim, se o pagamento não for realizado em até 30 dias após o prazo final, os bens serão leiloados.