GRANDE PRESENTE para quem possui o cartão Nubank

Atualmente, o Nubank é o maior banco digital da América Latina. Só no Brasil, a fintech possui mais de 66 milhões de clientes. Todo esse sucesso se deve aos seus serviços inovadores e sem burocracia, a exemplo do cartão de crédito Gold, o famoso roxinho.

No entanto, algumas coisas mudaram no processo de concessão do cartão de crédito e o Nubank libera um limite de R$ 50 para novos clientes. Agora, é preciso abrir uma conta digital no aplicativo para depois solicitar a ferramenta que dispensa anuidade.

Nubank libera limite no cartão

Segundo as informações, a intenção é iniciar um relacionamento com os novos clientes oferecendo um limite bem baixo, de R$ 50. Assim, de acordo com a construção de “intimidade”, a fintech vai disponibilizando um crédito maior para o consumidor.

Todavia, é importante frisar que o baixo limite é, geralmente, concedido para clientes com score mediano a baixo, que não comprovem muita renda. Desse modo, o crédito serviria para o cliente comprovar seu compromisso em quitar suas dívidas.

Dicas para aumentar o seu limite do cartão de crédito

Para estabelecer o valor do limite de cada cliente, a fintech conta com uma tecnologia em algoritmos. Neste sentido, quem apresentar condições mais favoráveis, como um poder maior de compra, por exemplo, tem mais chances de contar com benefícios de crédito.

No entanto, no caso daqueles que não estão em uma boa situação, podem tomar algumas atitudes para conseguir um crédito maior. Confira algumas dicas a seguir:

Evite pagar contas e faturas com atraso;

Pague antes ou até a data de vencimento;

Escolha data de vencimento da fatura de acordo com a data de pagamento do seu salário;

Não pague apenas o valor mínimo da fatura, pois isso irá ativar o crédito rotativo;

Mantenha atualizada a renda mensal no app do Nubank;

Use o cartão de crédito com frequência;

Use o cartão sem ultrapassar o limite;

Não tenha dívidas.

Função de Construir Limite do Nubank

O recurso que possibilita “construir limite” foi lançado em fevereiro de 2021. Ele é destinado aos usuários que desejam solicitar o cartão ou para quem quer aumentar o seu limite. No entanto, para ter acesso a função é preciso fazer um depósito para utilizá-lo como crédito “pré-pago”.

Por exemplo: Um cliente tem um crédito de R$ 200 no cartão, mas precisa de R$ 700 para realizar um compra. Pela função, ele precisa fazer um depósito de R$ 500 para liberar o uso do limite desejado. Assim, feita a aquisição, a quantia utilizada ficará indisponível.

Desta forma, após realizar o pagamento da fatura, o limite será liberado imediatamente. A funcionalidade é uma ótima forma para criar um relacionamento com o Nubank, uma vez que estão sendo utilizados recursos oferecidos pela própria instituição.

Como construir limite no Nubank

Para começar a construir o limite no Nubank, basta acessar o aplicativo e seguir as seguintes instruções:

Acesse o aplicativo do Nubank; Na área do Cartão de Crédito, clique em “Ajustar limite”; Depois, clique em “Reservar como limite”; Leia as informações e continue; Indique o valor que deseja transferir da sua conta para o seu cartão de crédito; Leia os termos e condições e confirme; Digite a senha de 4 dígitos do seu cartão; Pronto! Em alguns instantes você poderá usar o seu novo limite.

De acordo com a fintech, mais da metade dos clientes que usam a ferramenta de forma correta conseguem aumentar o limite em apenas um mês. Desse modo, se você está negativa, não perca essa oportunidade de conseguir um cartão de crédito sem anuidade.