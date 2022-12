Grande PRESENTE para quem tem o Whatsapp no celular

Privacidade é uma das coisas que menos estamos tendo diante o avanço da tecnologia. Nas redes sociais como o WhatsApp, por exemplo, usuários sempre estão buscando ser menos incomodados por terceiros. Pensando nisso, a Meta, empresa responsável pelo mensageiro, vai lançar um botão invisível.

Botão invisível pode desabilitar notificações

Está sendo testado na versão Beta do mensageiro uma espécie de botão invisível que pode desabilitar notificações de chamadas, principalmente nos momentos em que não podemos ou não queremos ser perturbados.

Para habilitar o novo recurso, é preciso entrar em “Configurações” no seu WhatsApp e em seguida acessar a barra de “Notificações”. Contudo, a ferramenta não tem prazo de chegada para o WhatsApp e segue sendo testada pelos usuários na versão Beta.

Como esconder as mensagens do WhatsApp?

Usuários do WhatsApp podem esconder mensagens recebidas no mensageiro em poucos passos no aplicativo. No entanto, o recurso só está disponível para aqueles que utilizam um aparelho com sistema operacional Android.

Por meio da ferramenta, o usuário consegue ocultar as mensagens ou até mesmo as notificações de conversas em grupos ou privadas. Basta fazer alguns ajustes no aplicativo. Veja como abaixo:

No seu telefone Android, abra o aplicativo WhatsApp; Em seguida, procure o chat que deseja ocultar; Quando encontrá-lo, pressiona-o; Agora, selecione o ícone da caixa com uma seta, na parte superior da tela; Desta forma, o chat será arquivado. Para acessar esta conversa, basta acessar a seção “Arquivados”, na parte superior de Bate-papos; Por fim, acesse o chat que quiser e pronto.

Vale lembrar que é possível desarquivar o chat seguindo os mesmos passos, no entanto, clicando na caixa com a seta para a operação inversa. Além disso, as mensagens continuarão chegando, mas não aparecerão nas notificações, portanto você terá mais privacidade.

Mensagens de texto de visualização única

Agora, a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, pretende expandir o recurso de visualização única para as mensagens. A expectativa é habilitar o recurso com meios as condições semelhantes as mensagens de vídeos e fotos. Sendo assim, a pessoa que recebe o arquivo de visualização única não poderá fazer captura de tela ou encaminhar a imagem.

Para o envio da mensagem, no caso de arquivos de fotos e vídeos, o recurso de exibição única é habilitado ao selecionar o ícone do número 1 presente do lado direito ao lado da opção de envio do aplicativo. Já para as mensagens de texto, a plataforma está testando um ícone de botão com um cadeado indicando a função.

Vale ressaltar que a novidade está disponível na versão beta para Android 2.22.25.20 e, por enquanto, não há previsão pra chegar a todos usuários do WhatsApp.