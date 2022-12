GRANDE SAQUE de R$2.900 é liberado HOJE (15/12); veja o calendário

Os trabalhadores que exercem atividade formal, com carteira assinada, podem sacar todos os anos parte do saldo disponível em seu FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). O valor do saque equivale a um percentual aplicado sobre os valores guardados em suas contas vinculadas ao Fundo de Garantia.

O saque-aniversário é uma alternativa ao tradicional saque-rescisão, disponibilizado em casos de demissão sem justa causa, por exemplo. Dessa forma, ao optar pela modalidade, o indivíduo perde o direito de sacar o FGTS integralmente em caso da dispensa.

A saber, o saque-aniversário está disponível para qualquer trabalhador formal, desde que esteja trabalhando sob regime de CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). A lista inclui empregados urbanos, rurais, avulsos, domésticos, temporários e outros.

Prazo para sacar

O saque-aniversário possibilita que o trabalhador saque parte do saldo disponível em suas contas do FGTS todos os anos no mês de seu aniversário. A modalidade foi lançada em abril de 2020 e já atende mais de 21 milhões de trabalhadores. Cerca de R$ 31 bilhões foram concedidos.

A adesão ao saque-aniversário pode ser realizada através dos canais do FGTS (site e aplicativo). Na prática, ao acessar o aplicativo, basta selecionar a opção “saque-aniversário” e depois “modalidade saque-aniversário”. Para finalizar, só é necessário tocar em “optar pelo saque-aniversário”.

Após a adesão, o regaste fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador. Ele terá até o último dia útil do segundo mês subsequente para realizar o procedimento. Isto é, o titular deve fazer o saque dentro de três meses, contando com o da liberação.

Qual o valor do saque?

O valor do saque varia de acordo com o saldo total disponível nas contas do trabalhador do vinculadas ao FGTS. Além de um percentual sobre os recursos, o titular com mais de R$ 500,01 acumulados pode sacar uma parcela adicional fixa de até R$ 2,9 mil. Veja a tabela com as proporções abaixo:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

Como aderir ao saque-aniversário?

Caso queira aderir a modalidade de saque do FGTS, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o aplicativo do FGTS; Informe o seu login e senha, caso já seja cadastrado; Clique na opção “Saque aniversário”; Em seguida, toque em “Modalidade saque-aniversário; Feito isto, clique em “Optar pelo saque-aniversário”; Um termo será gerado para que o usuário prossiga com a operação; Realizados os procedimentos, o sistema vai efetivar a troca de modalidade.

A primeira parcela do saque-aniversário cai no mesmo ano para quem fizer a adesão até o último dia útil do mês do seu aniversário. As trocas após o mês de aniversário garantem o recebimento da parcela a partir do ano seguinte.

Calendário do saque-aniversário

Veja quem ainda pode realizar o saque-aniversário do FGTS:

Nascidos em outubro – saques de 3 de outubro a 30 de dezembro;

Nascidos em novembro – saques de 1º de novembro a 31 de janeiro de 2023;

Nascidos em dezembro – saques de 1º de dezembro a 28 de fevereiro de 2023.