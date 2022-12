GRANDE SURPRESA para quem recebe aposentadoria e pensão no INSS

O IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) é um tributo pago todos os anos por proprietários de imóveis. O valor recolhido é destinado para as prefeituras de cada município e, normalmente, o seu pagamento é realizado no início de cada ano, podendo ser parcelado.

No entanto, existem algumas regras de isenção do IPTU que beneficia vários brasileiros. É o caso da isenção para aposentados e pensionistas.

Quer saber mais sobre como funciona a isenção do IPTU para os aposentados e pensionistas do INSS e como solicitar o seu benefício? A seguir, confira todas as informações na íntegra.

Isenção do IPTU para aposentados e pensionistas

Os aposentados e pensionistas do INSS podem conseguir um benefício que o tornam isentos do pagamento do IPTU. Para isso, eles precisam se enquadrar em todas as regras exigidas do programa. Assim, podem conseguir desde a isenção total e até mesmo desconto nas parcelas.

Em primeiro lugar, vale ressaltar que o beneficiário precisa ter um salário de até cinco salários mínimos mensais. Ou seja, o seu salário mensal não pode ultrapassar o valor de R$ 6.060.

Outra regra é que o imóvel precisa estar no nome do aposentado ou pensionista do INSS que fará a solicitação. Além disso, ele precisa comprovar que utiliza o mesmo para moradia e que não possui outro imóvel. Ou seja, o beneficiário precisa ter apenas um imóvel registrado em seu próprio nome.

Como solicitar a isenção?

Para solicitar a isenção do IPTU, o aposentado ou pensionista precisa entrar em contato com a prefeitura do seu município. Os documentos solicitados podem sofrer alteração entre uma cidade e outra, mas geralmente, são solicitados os seguintes documentos:

RG;

CPF;

Cartão do INSS;

Comprovante de renda atualizado;

Registro do imóvel;

Cópia do contrato do imóvel.

Além dos documentos, as prefeituras também podem criar as suas próprias regras de isenção, de acordo com o sistema adotado em cada região. Por isso, é importante comparecer à prefeitura municipal para sanar todas as suas dúvidas.

Após realizar o pedido de isenção e este ser aprovado, a prefeitura deverá encaminhar um documento que comprove a isenção para a sua residência. Assim, ele servirá como o seu comprovante.

Além disso, você também poderá ter acesso ao documento através da Secretaria da Fazenda do seu município.

Isenção do imposto de renda: novas regras para 2023?

Em 2023, o Imposto de Renda (IR) poderá ter modificações importantes. Isso porque uma das propostas do candidato do Partido dos Trabalhadores durante a sua campanha política, tratou sobre o aumento da faixa de isenção do imposto. De acordo com a promessa, em 2023, a isenção passaria a valer para as pessoas que ganham até R$ 5 mil por mês.

Atualmente, a isenção do IR é concedida para as pessoas que ganham até R$ 28.559,70, ou seja, pessoas que tenham salário de até R$ 2.379,97 por mês.

Segundo informações da Folha, o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda em 2023 poderia custar o não recolhimento de R$ 22 milhões para os cofres públicos.

No entanto, se faz mais do que necessário a atualização da faixa de isenção. Isso porque a última atualização foi realizada apenas em 2015. Nos anos seguintes, não houve atualização junto à atualização do salário mínimo. Assim, mais brasileiros passaram a ter obrigatoriedade de pagar o tributo.