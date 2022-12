Grande SURPRESA para quem usa o Whatsapp neste fim de ano

Usuários do WhatsApp podem esconder mensagens recebidas no mensageiro em poucos passos no aplicativo. No entanto, o recurso só está disponível para aqueles que utilizam um aparelho com sistema operacional Android.

Entenda mais sobre o truque a seguir!

Como esconder as mensagens do WhatsApp?

Por meio da ferramenta, o usuário consegue ocultar as mensagens ou até mesmo as notificações de conversas em grupos ou privadas. Basta fazer alguns ajustes no aplicativo. Veja como abaixo:

No seu telefone Android, abra o aplicativo WhatsApp; Em seguida, procure o chat que deseja ocultar; Quando encontrá-lo, pressiona-o; Agora, selecione o ícone da caixa com uma seta, na parte superior da tela; Desta forma, o chat será arquivado. Para acessar esta conversa, basta acessar a seção “Arquivados”, na parte superior de Bate-papos; Por fim, acesse o chat que quiser e pronto.

Vale lembrar que é possível desarquivar o chat seguindo os mesmos passos, no entanto, clicando na caixa com a seta para a operação inversa. Além disso, as mensagens continuarão chegando, mas não aparecerão nas notificações, portanto você terá mais privacidade.

Função de recuperar mensagens apagadas por engano

O WhatsApp lançou na última segunda-feira (19) um recurso que permite aos usuários desfazer ações de apagamento de mensagens. Dessa forma, se você apagou uma mensagem somente para você, será possível reverter a ação e apagar o conteúdo da maneira correta.

Na prática, a novidade serve para evitar acidentes ao clicar na opção que não era desejada. O recurso está sendo testado nas versões para Android e iOS. Entretanto, é importante se certificar de que o aplicativo está em sua última versão na loja virtual.

Veja como apagar a mensagem corretamente a seguir:

Pressione a mensagem que deseja apagar; No canto superior, diversos símbolos vão aparecer: Clique na lixeira; Escolha se deseja apagar para todos ou para uma pessoa específica.

Durante a aplicação, ao clicar no “apagar para mim”, você perceberá que aparece uma mensagem abaixo que dá a opção de desfazer a sua ação.

Mensagens de texto de visualização única

Agora, a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, pretende expandir o recurso de visualização única para as mensagens. A expectativa é habilitar o recurso com meios as condições semelhantes as mensagens de vídeos e fotos. Sendo assim, a pessoa que recebe o arquivo de visualização única não poderá fazer captura de tela ou encaminhar a imagem.

Para o envio da mensagem, no caso de arquivos de fotos e vídeos, o recurso de exibição única é habilitado ao selecionar o ícone do número 1 presente do lado direito ao lado da opção de envio do aplicativo. Já para as mensagens de texto, a plataforma está testando um ícone de botão com um cadeado indicando a função.

Vale ressaltar que a novidade está disponível na versão beta para Android 2.22.25.20 e, por enquanto, não há previsão pra chegar a todos usuários do WhatsApp.