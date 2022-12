Grávida de 7 meses, Claudia Raia treina e barriga chama atenção

Foto: Reprodução/Instagram

A poucos dias do nascimento de Lucca, a atriz Claudia Raia segue focada nos treinos, e, nesta segunda-feira (26), mostrou um pouco do dia a dia do foco no Instagram.

Em um vídeo postado pela mamãe, ela aparece de maiô, fazendo um exercício de flexão de braço. A atriz ainda brincou: “Na luta! Vambora?”.

Nas imagens, além do tamanho, uma outra coisa chamou atenção na barriga de Claudia: ela parece contrair com os movimentos. No entanto, a atriz não demonstra sentir nenhum incômodo.

Claudia Raia completou 56 anos na sexta-feira (23). Ela está no sétimo mês de gestação. O pequeno Lucca é fruto do relacionamento dela com ator Jarbas Homem de Mello.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.