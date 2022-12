Grávida do 3º filho, Claudia Raia compartilha vídeo: ‘Luca está crescendo’

Foto: Reprodução/ Redes sociais

Grávida do terceiro filho, Claudia Raia compartilhou compartilhou um registro emocionante nas redes sociais na quarta-feira (7). Em um vídeo, a atriz mostrou a evolução da barriguinha e deixou fãs e admiradores sem fôlego de tanta fofura.

“Nosso Luca está crescendo Até parece que foi ontem que eu fiz o teste. Estou amando cada fase”, legendou a artista de 55 anos. Ela é casada com o também ator Jarbas Homem de Mello. A atriz é mãe também de Enzo e Sofia Celulari, fruto do seu casamento com Edson Celulari.

Nos comentários, admiradores escreveram elogios ao vídeo: “Nossa, uma gravidinha encantadora! Que seu baby venha com saúde, Claudia”, escreveu um. “Que vídeo mais lindo! Amo vocês”, comentou outro. “Apaixonado por essa grávida! Lindeza demais!”, reagiu um terceiro. Veja o vídeo abaixo:

