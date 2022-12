Grazi Massafera retorna para ‘Travessia’? Atriz volta a gravar novas cenas

Foto: Globo

Os próximos capítulos de “Travessia” prometem mostrar a tão aguardada revelação de que Chiara (Jade Picon) é verdadeiramente filha de Moretti (Rodrigo Lombardi) e não de Guerra (Humberto Martins).

Em cenas previstas para irem ao ar em janeiro, a ricaça ficará devastada ao descobrir que não é filha do empresário. As informações são do Observatório da TV.

Ainda de acordo com a reportagem, Grazi Massafera deve voltar para a trama em capítulos que irão ao ar entre fevereiro e abril de 2023.

A atriz foi escalada para gravar mais cenas de flashbacks da personagem Débora que ainda estão sob sigilo absoluto e restritas ao elenco e equipe.

Vale lembrar que a personagem foi ovacionada pelos internautas nos primeiros capítulos de “Travessia”, mas acabou morta em um acidente de carro, o que acarretou a adoção de Chiara por parte de Guerra.

