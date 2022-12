Presentes no mercado de trabalho há cerca de 50 anos, a empresa Grendene realiza expressa seu amor em tudo que faz. Trata-se da detentora das marcas Rider, Cartago, Ipanema, Melissa e várias outras. Hoje a empresa anunciou novas oportunidades de emprego em diversas regiões do Brasil como Rio Grande do Sul, Fortaleza, Bahia, Paraná, Espírito Santo e diversas outras. Confira, a seguir.

Grendene abre vagas de emprego em todo o país

Seu principal recurso é o capital humano e é através do comprometimento e da dedicação dos seus colaboradores que os seus produtos chegam até os pés de todos os brasileiros. A Grendene é comprometida com o futuro e por isso busca por soluções que garantam a eficiência de seus processos, reduzindo o desperdício e contribuindo para o meio ambiente.

A companhia prioriza a contratação de colaboradores que desejam entregar o melhor atendimento e os melhores serviços para a empresa, caminhando lado a lado e enfrentando os desafios como novas oportunidades. Confira.

Ajud. de Produção – Farroupilha/RS;

Cons Reg de Vendas (Melissa) – Remoto e Salvador/BA;

Analis. de Custos – Remoto e Rio Grande do Sul;

Prom. de Merchandising – Curitiba/PR;

Analis. de Designer Gráfico (franquias Melissa)- Remoto e Rio de Janeiro;

Oportunidades para PCD – Fortaleza/CE;

Analis. de Negócios de Franquia – Remoto e Rio Grande do Sul;

Técnico de Segurança do Trab – Fortaleza.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, o candidato deve acessar o site 123 empregos e realizar o cadastro do seu currículo para a empresa analisar.

